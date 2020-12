Wasa ruft Knäckebrot zurück.

Das Produkt kann Desinfektionsmittel enthalten.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten.

Aktuell ruft der Hersteller Barilla ein beliebtes Knäckebrot der Marke Wasa zurück - darin ist giftiges Desinfektionsmittel enthalten, wie lebensmittelwarnung.de berichtet. Laut Mitteilung des Herstellers Barilla, meldeten zwei Lieferanten, dass Sesamsamen, die für das Knäckebrot verwendet wurden, mit Ethylenoxid belastet sind.

Knäckebrot enthält Desinfektionsmittel: Mittel ist giftig

Folgende Packungen und Chargen sind betroffen:

WASA Gourmet Sesam, 220 Gramm, mit der EAN 7300400481465 und folgenden Mindesthalbarkeitsdaten:

31.08.2020

31.10.2020

30.11.2020

31.01.2021

30.04.2021

31.05.2021

30.06.2021

31.07.2021

Die Chargennummer lauten:

G01044700

G01044710

G01045630

G01045640

G01045780

G01045950

G01046190

G01046200

G01046590

G01017129

G01066769

G01066899

G01066909

G01014310

G01014370

G01067529

G01067539

G01067549

G01064230

G01064240

WASA Delicate Crisp Sesame & Sea Salt 190g Gramm

mit der EAN 7300400126205

und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.06.2021

Die Chargennummern lauten:

S01196760

S01196770

S01196780

Ethylenoxid wird als gesundheitsschädlich angesehen und ist in der Europäischen Union nicht zugelassen, wie Öko-Test berichtet. Verbrauchern wird deshalb geraden, vom Verzehr des Knäckebrotes abzusehen und die entsprechenden Produkte in das jeweilige Geschäft zurückzubringen. Der Kaufpreis wird erstattet.

Aktuell ruft die Drogeriekette Rossmann Desinfektionsmittel zurück. Kunden werden geben, das Desinfektionsmittel dringend zurückzubringen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.