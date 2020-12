Tierfutter- Rückruf bei "Fressnapf" : Hersteller von Hundefutter warnen vor Salmonellen-Befall

für Hund und Halter möglich. Im schlimmsten Fall droht Blutvergiftung.

Die meisten Hundebesitzer wollen nur das Beste für ihre Vierbeiner und achten daher besonders auf das Futter ihres Haustieres. Neben dem klassischen Hundefutter kaufen viele Herrchen und Frauchen auch einmal Leckerlis & Co.

Hundefutter-Rückruf bei "Fressnapf": Schwere Folgen für Hund möglich

Leider muss aktuell ein beliebtes Hundefutter-Produkt von der Firma "Dog's nature GmbH", welches bei Fressnapf verkauft wurde, zurückgerufen werden, da es Salmonellen beinhalten kann. Die Firma verkündete dies am Freitag, 04.12.20220, in einem Schreiben.

Salmonellen können für Tier und Mensch schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Hundehalter müssen unbedingt checken, ob sie von diesem Rückruf betroffen sind und sollen das Produkt auf keinen Fall an ihr Haustier verfüttern. Salmonellen können bei Hund und Mensch zu Darmerkrankungen führen.

Bei dem Produkt handelt es sich konkret folgenden Snack:

Artikel: MultiFit native Schweineziemer

Inhalt 200g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 11.2022

Charge: 0-309-20S

Wenn diese nicht behandelt werden, kann dies zu chronischen Beschwerden führen oder im schlimmsten Fall zu einer Sepsis - eine Blutvergiftung. Daher sollten die Tiere unter gar keinen Umständen den "MultiFit Native Schweineziemer" fressen.

Gefährliches Hundefutter: Symptome bei betroffenen Hunden

Wenn Sie das Futter bereits Ihrem Hund gegeben haben, können Sie anhand dieser Merkmale eine mögliche Infektion erkennen:

Durchfall

Fieber

Verstopfung

Sollte Ihr Hund diese Symptome zeigen, gehen Sie mit diesem Sie umgehend zum Arzt. Ihr Hund wird dann höchstwahrscheinlich mit Antibiotika behandelt und es sollte zu keinen schlimmeren Verläufen kommen. Die Verbraucherschutzseite produktwarnung.eu warnt außerdem: "Umfangreiche Handhygiene nach Kontakt mit dem Hundesnack ist angeraten, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden."

Rückruf-Warnung: Fressnäpfe unbedingt sorgfältig reinigen

Achtung: Eine Kreuzkontamination ist möglich! Das bedeutet, dass sich auch die Hundehalter mit den Salmonellen infizieren können, wenn sie den Snack verfüttern. Um dies zu verhindern, ist es wichtig, dass die Hundehalter ihre Hände nach Berührung des Hundefutters ausgiebig waschen. Es ist außerdem zu empfehlen, alle Futterreste wegzuschmeißen und die Fressnäpfe ausgiebig zu reinigen.

Als Vorbeugemaßnahme wurden alle Artikel aus dem Verkauf genommen. Sie können den Artikel in Ihre Fressnapf-Filiale zurückbringen und bekommen den Kaufpreis dann erstattet.

