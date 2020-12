Rückruf bei Rewe, Edeka und Co.: Einige Supermärkte rufen aktuell Wasser zurück.

Ein Wasser-Rückruf bei Rewe, Edeka und Co. warnt vor Bakterienbefall: Die Anna Zimmermann GmbH ruft derzeit einige Produkte der Marke "Mineau" zurück. In Chargen des Getränks "Mineau fruits" wurden bei der Qualitätssicherung Hinweise auf "mikrobiologische Beeinträchtigungen" festgestellt, teilte das Unternehmen am Freitag (27. November 2020) mit.

Wasser-Rückruf: Rewe, Edeka und Co. warnen vor verschiedenen Sorten

Durch diese mögliche Verunreinigung kann ein untypischer Geruch und Geschmack entstehen, heißt in einer Pressemitteilung der "Anna Zimmerman GmbH". Außerdem könne es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Verbrauchern kommen, die Produkte werden daher vorsorglich zurückgerufen.

Folgende Getränke sind betroffen:

Mineau fruits Pfirsich: PET 0,75 l Flasche mit dem MHD 07.09.2021 und 08.09.2021

PET 0,75 l Flasche mit dem MHD 07.09.2021 und 08.09.2021 Mineau fruits Kirsche: PET 0,75 l Flasche mit dem MHD 07.09.2021 und 08.09.2021

PET 0,75 l Flasche mit dem MHD 07.09.2021 und 08.09.2021 Mineau fruits Erdbeere: PET 0,75 l Flasche mit dem MHD 07.09.2021 und 08.09.2021

Die Produkte werden unter anderem bei Rewe, Edeka und Trinkgut verkauft. Alle Handelspartner sind jedoch bereits über den Rückruf informiert und werden die betroffenen Flaschen aus dem Verkauf nehmen. Andere Produkte von "Mineau" oder der "Anna Zimmermann GmbH" sind nicht betroffen.

Wer eines der betroffenen Produkte gekauft hat, soll dies auf keinen Fall trinken. Die Flaschen können auch ohne Vorlage eines Kassenbons dort zurückgegeben, wo sie erworben wurden. Der Kaufpreis wird zurückerstattet.

Derzeit werden außerdem gesundheitsgefährdende Wurst und Schinken von Aldi zurückgerufen und ein vegetarischer Snack, der deutschlandweit verkauft wurde.

Außerdem warnt die deutsche Verbraucherbehörde vor einem Desinfektionsmittel, welches so toxisch ist, dass es zum Tod führen kann. Es wurde deutschlandweit verkauft und wird derzeit auch zurückgerufen.

