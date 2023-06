Stiftung Warentest hat 18 große Koffermodelle getestet, je sieben Hart- und Weich­schalenkoffer mit vier Rollen sowie vier zweiräd­rige Rollreisetaschen. Die meisten fassen rund 100 Liter, genug für etwa zwei bis drei Wochen Urlaub. Die Band­breite bei den Anschaffungskosten reicht vom güns­tigen Textilkoffer für 70 Euro von Tchibo bis zum Luxus-Hart­schalenkoffer für 1.090 Euro von Rimowa. Den ausfühlrichen Koffer-Test der Stiftung Warentest, mit allen Details, kannst du kostenpflichtig (4,90 Euro) downloaden. Hier gibt es die Ergebnisse im Überblick.

Sieben Hartschalenkoffer mit vier Rollen bei Stiftung Warentest

Der Testsieger ist das teuerste Modell, der Rimowa Essential Trunk Plus. Es liegt bei den Hartschalenkoffern mit der Wertung gut (Note 2,2) ganz vorne. Er ist in dieser Kategorie der einzige Koffer mit guter Bewertung. Drei Koffer waren befriedigend, die übrigen drei nur ausreichend. Bei den meisten Koffern kritisieren die Expert*innen die Handhabung oder die Haltbarkeit. Vor allem bei Flugreisen ist ein stabiles Modell notwendig.

Rimowa Essential Trunk Plus

Note: gut (2,2)

Preis: ca. 1.090 Euro*

Fassungsvermögen: ca. 104 Liter

Positiv: stufenloser Teleskopgriff, TSA-Zahlenschloss, austauschbare Rollen

Negativ: Griffe & Riemen im Dauertest nur ausreichend

Der Preistipp

Travelite Air Base

Note: gut (2,7)

Preis: ca. 120 Euro

Fassungsvermögen: ca. 105 Liter

Positiv: TSA-Zahlenschloss, austauschbare Rollen, starke Griffe und Riemen

Negativ: Rollen und Teleskopgriff etwas schwergängig, Haltbarkeit nur befriedigend

Die anderen Koffer im Test

American Tourister Airconic

Preis: ca. 135 Euro

Fassungsvermögen: ca. 101 Liter

Samsonite Magnum Eco Spinner

Preis: ca. 219 Euro

Fassungsvermögen: ca. 104 Liter

*Die Preise wurden am 22.1.2023 im Internet recherchiert, es müssen nicht immer die günstigsten sein.

Sieben Weichschalenkoffer mit vier Rollen

Unter den Weichschalenkoffern ist die Auswahl an guten Produkten insgesamt größer. Unter den sieben Weichschalenkoffern mit vier Rollen erlangten drei Produkte das Urteil gut, zwei befriedigend und zwei ausreichend. Der Testsieger ist Samsonite X'Blade 4.0 mit der Gesamtwertung gut (Note 1,9). Preisleistungssieger ist der Travelite Crosslite (Note 2,5). Den Koffer von Tchibo gibt es schon für 70 Euro. Trotzdem ist der Preistipp der Stiftung Warentest ein anderes Modell: Travelite Crosslite Air Base Trolley L. Dieser Trolley erreichte eine bessere Gesamtnote.

Samsonite X'Blade 4.0

Note: gut (1,9)

Preis: ca. 280 Euro*

Fassungsvermögen: ca. 109 Liter

Positiv: erweiterbares Volumen, TSA-Zahlenschloss, austauschbare Rollen

Negativ: Regenbeständigkeit nur ausreichend

Der Preistipp

Travelite Crosslite Air Base Trolley L

Note: gut (2,5)

Preis: ca. 150 Euro

Fassungsvermögen: ca. 105 Liter

Positiv: TSA-Zahlenschloss, austauschbare Rollen, erweiterbares Volumen

Negativ: Schadstoffwerte nur befriedigend, nicht regenbeständig

Die anderen Koffer im Test

American Tourister Holiday Heat

Preis: ca. 92 Euro

Fassungsvermögen: ca. 108 Liter

Delsey Montmartre Air 2.0

Preis: ca. 249 Euro

Fassungsvermögen: ca. 118 Liter

*Die Preise wurden am 22.1.2023 im Internet recherchiert, es müssen nicht immer die günstigsten sein.

Rollreisetaschen mit zwei Rollen

Für eine gute Rollreisetasche musst du einen stattlichen Euro-Betrag ausgeben, und zwar zwischen 215 und 330 Euro. Größter Nachteil dieser Gepäckstücke: Du musst sie immer ziehen, was ermüdend sein kann. Drei der vier Rollreisetaschen mit zwei Rollen erzielten gute Testnoten, die vierte Tasche ist mangelhaft. Der Testsieger ist Vaude Rotuma 90 mit der Note 2,1.

Vaude Rotuma 90

Note: gut (2,1)

Preis: ca. 215 Euro

Fassungsvermögen: ca. 90 Liter

Positiv: austauschbare Rollen, starke Haltbarkeit, Top-Verarbeitung

Negativ: kein TSA-Zahlenschloss, nur eine Teleskopgriff-Einstellung, wenig Standfestigkeit

Die anderen Rollreisetaschen im Test

The North Face Rolling Thunder 30"

Preis: ca. 330 Euro

Fassungsvermögen: ca. 80 Liter

Jack Wolfskin TRT Freight Train

Preis: ca. 306 Euro

Fassungsvermögen: ca. 70 Liter

Thule Subterra Wheeled Duffel 28”

Preis: ca. 261 Euro

Fassungsvermögen: ca. 75 Liter

Das im Test untersuchte Modell erhielt die Bewertung mangelhaft" (gesundheitsschädliche Schadstoffe). Unklar ist, ob die beanstandeten Stoffe nicht mehr genutzt werden.

*Die Preise wurden am 22.1.2023 im Internet recherchiert, es müssen nicht immer die günstigsten sein.

So hat die Stiftung die Koffer getestet: Das Prüflabor ließ die Koffer auf den Boden knallen, im künst­lichen Regen stehen, über Holper­stre­cken rumpeln, sie zerrten an Griffen und Riemen, lauschten dem Roll­geräusch und suchten nach Schad­stoffen. Und die Prüfer*innen machten den Praxis­test: packen, tragen, rollen. Nur sieben Modelle haben die Prozedur gut über­standen. Drei Koffer sind mangelhaft. Sie enthalten zu hohe Mengen an Schad­stoffen. Es gibt ein Video auf YouTube aus dem Prüflabor.

Worauf du beim Kofferkauf achten solltest

Zunächst musst du dich zwischen einem Hartschalen- und Weichschalenkoffer entscheiden. Eine große Reisetasche ist eine Alternative. Wichtig sind neben dem Preis weitere Kriterien, wie das Fassungsvermögen: Über­lege vorher, wofür du den Koffer brauchst. Die 100-Liter Koffer im Test reichen für rund zwei bis drei Wochen Urlaub. Voll beladen sind die Großen mit 32 Kilogramm allerdings schwer. Belade den Koffer nicht zu voll oder wähle lieber zwei kleinere Koffer, wenn du Treppen, Gepäck­ablagen oder Kofferraumkanten einkalkulieren musst.

Material: Hart­schalenkoffer schützen den Inhalt vor Einflüssen von außen besser als Weich­schalenkoffer. Sie sind meist regen­beständiger als Weich­schalen, wobei längere Aufenthalte bei Regen ein generelles Problem sind. Weichschalenkoffer sind durch ihre flexible Oberfläche leichter zu verstauen, etwa im Auto. Sie verfügen größtenteils über sehr praktische Außentaschen und sind oft etwas leichter. Im Test waren Weich­schalen leiser als Hart­schalen.

Komfort: Hart­schalen, Weich­schalen und Roll­reisetaschen bieten komfortable Lösungen, mit denen sich auch weniger Gepäck bequem unterbringen lässt. Achte bei der Auswahl zum Beispiel auf Kreuzspann­gurte, Fächer für feuchte Badesachen, höhen­verstell­bare Pack­systeme, Reiß­verschlüsse, Zwischenböden oder abgegrenzte Räume.

Reparatur-Service ist wichtig

Halt­barkeit: Große Hart­schalen sind vor allem bei Stürzen mit hohem Gewicht bruch­anfäl­liger. Im Fall­test und im Dauer­test der Griffe erwiesen sich Weich­schalen als robuster. Am besten über­standen zweiräd­rige Roll­reisetaschen die Halt­barkeits­tests der Stiftung Warentest.

Reparatur: Nicht alle Hersteller garan­tieren eine Reparatur über die Dauer der zweijäh­rigen gesetzlichen Gewähr­leistung hinaus. Für einzelne Koffer gibt es gar keine Ersatz­teile, sie werden komplett ausgetauscht. Wer mehr zum Thema Reparatur, Kosten, Ersatzteile, Bezugsquellen, Reparaturservice etc. wissen will, sollte den Test mit allen technischen Details downloaden (Preis: 4,90 Euro).

Rollen: Alle Hart- und Weich­schalen im Test verfügen über vier Einzel- oder Doppel­rollen. Das ist besonders auf glattem Unter­grund bequem, lassen sich die Koffer dann besser schieben. Roll­reisetaschen sind mit zwei größeren Rädern ausgestattet. Das macht sie auf Kopf­stein­pflaster und in schwierigem Gelände leicht­gängiger als Hart- und Weich­schalen-Koffer. Generell sind große Rollen zu empfehlen. Bei guten Modellen gibt es Ersatzrollen zu kaufen.

Griff muss lang genug sein

Griffe: Achte darauf, dass die Griffe gut in der Hand liegen und keine scharfen Kanten haben. Der Teleskopgriff sollte lang genug sein, damit dir der Koffer nicht in die Hacken schlägt. Die Hart­schalen-Koffer im Test verfügen über drei bis vier Teleskopgriff-Ein­stel­lungen, die Weich­schalen-Koffer meist über zwei. Die Roll­reisetaschen beschränken sich auf eine einzige Einstellung.

Tragen: Roll­reisetaschen sind praktisch bei unebenem Gelände, einige lassen sich durch besondere Trage- oder Sherpa-Gurte auf einer Schulter tragen. Im Gegen­satz zu Hart- und Weich­schalen-Koffer mit vier Rollen musst du Reisetaschen immer ziehen, also auch auf ebenem Unter­grund. Das kann auf Dauer Hände und Arme ermüden.

Maße: Studiere vor der Reise die Gepäck­bedingungen der Flug­linie, besonders beim Hand­gepäck. Einige Flug­linien schreiben ein "Gurtmaß" vor, zum Beispiel 158 Zenti­meter (Breite + Höhe + Tiefe, mit Rollen und Griffen). Über­größen kosten extra. Das Höchst­gewicht in der Economy-Klasse beträgt für das Aufgabegepäck oft um die 23 Kilogramm, in der Ersten bis zu 32 Kilogramm.

Fazit

Insgesamt fällt das Ergebnis des Tests durchwachsen aus. Die gute Nachricht: Über ein Drittel der Koffer und Reisetaschen mit Rollen sind sehr robust und schadstoffarm. Die schlechte Nachricht: Im Dauertest bei den Rollen und Griffe sowie im Falltest überzeugten sieben der 18 Koffer nicht. Und bei drei Modellen gab es eine erhöhte Menge an Schadstoffen im Teleskop- oder Tragegriff.

