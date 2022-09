Coca-Cola erhöht die Preise für sein beliebte Getränke deutlich - die Supermarkt-Kette Edeka ist damit aber nicht einverstanden: Zwischen den beiden Unternehmen soll es ordentlich geknallt haben. Während der Getränkehersteller die erhöhten Preise an die Abnehmer*innen der koffeinhaltigen Limonade und allen weiteren Softdrinks der Firma weitergeben möchte, weigert sich Edeka, das zu tun.

Der Streit hat nun eine neue Eskalationsstufe erreicht: Lieferstopp an alle Edeka-Filialen.

Kein Coca-Cola mehr bei Edeka? Streit um erhöhte Preise eskaliert

Verschwindet Coca-Cola samt den Marken Sprite, Fanta und Co aus den Edeka-Regalen? Laut einem Bericht der Lebensmittelzeitung hat der Händler jetzt in einer internen Mitteilung angekündigt, die Belieferung der Edeka-Märkte zum 1. September zu stoppen. Coca-Cola liefert demnach seit diesem Monat nicht mehr an die Supermarkt-Kette.

Grund für die Preiserhöhung seien deutliche Kostensteigerungen für Energie, Vorprodukte und Dienstleistungen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf den Vertriebschef des Getränke-Riesen, Florian von Salzen. Der deutsche Coca-Cola-Abfüller, Coca-Cola Europacific Partners, hatte die Bruttolistenpreise zum 1. September erhöht, wie das Unternehmen der Zeitung bestätigte.

Edeka selbst äußert sich der Zeitung gegenüber nicht zu dem Fall. Man spreche grundsätzlich nicht über Lieferantenbeziehungen, heißt es von Unternehmensseite. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass sich die Kette mit großen Anbietern anlegt.

Edeka nicht zum ersten Mal im Zwist mit Herstellern und bekannten Marken

Länger als ein Jahr hatten Edeka-Märkte dem Bericht zufolge beispielsweise keine Säfte von Granini und Hohes C in ihren Regalen, da sich das Unternehmen mit dem Fruchtsafthersteller Eckes-Granini stritt.

Auch Pepsi wurde einst von Edeka verbannt: Im Streit mit dem Unternehmen Pepsico schmiss Edeka außerdem die gesamte Produktpalette des US-Konzerns aus seinem Sortiment. Im Frühjahr 2022 konnte man sich schließlich doch einigen. Auch mit anderen bekannten Unternehmen hatte sich die Supermarkt-Kette in der Vergangenheit angelegt. Wie es im Streit mit Coca-Cola weitergehen wird, bleibt abzuwarten.

Das könnte dich auch interessieren: Sparzwang oder Marketing? Neues Design und Rezeptur – Milka-Relaunch sorgt für Diskussionen.