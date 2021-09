Erschreckendes Ergebnis bei "Öko-Test" : 50 Kräuterteemischungen untersucht

Kräutertees sind vor allem bei schwangeren und stillenden Frauen, aber durchaus auch bei Kindern sehr beliebt. Doch wie gesund ist der Verzehr eigentlich? Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat sich 50 Kräuterteemischungen mal genauer angesehen - und dabei in einigen Sorten Rückstände von Pestiziden und Pflanzengift entdeckt.

Öko-Test: Mehr als die Hälfte der Produkte mit starkem Resultat

Insgesamt wurden 50 verschiedene nicht-aromatisierte Kräuterteemischungen untersucht, darunter 31 Produkte mit einem Bio-Siegel. Auf den ersten Blick sieht das Ergebnis, welches vollständig und kostenpflichtig auf ökotest.de einsehbar ist, ziemlich gut aus: 26 Tees - darunter 21 Bioprodukte - erhielten die Bestnote, außerdem erhielten fünf weitere Mischungen "mit leichten Abstrichen" die Bewertung "gut".

Durchaus überraschend dabei ist, dass nicht nur Markenprodukte die Höchstnote erhielten. Unter den Testsiegern fanden sich unter anderem der "Alnatura Kräuter Tee", der "Bio Kräuter Tee" von Rewe sowie die Tees "Naturgut Bio Kräutertee" von Discounter Penny und "Gut Bio Kräuterkorb Kräutertee" von Aldi Süd.

Andere Produkte hingegen enttäuschten: Gleich elf Kräuterteemischungen kamen nicht über eine Bewertung von "mangelhaft" oder "ungenügend" hinaus. "Vor allem Pestizidrückstände und Pflanzengifte sorgen für das schlechte Abschneiden", begründet Öko-Test das Ergebnis. Unter den Testverlierern fanden sich auch fünf Bioprodukte.

Öko-Test übt Kritik: Einige Sorten enthielten Insektizid-Rückstände

Als besonders kritisch wird die Verwendung des Insektizides Chlorpyrifos bewertet, welches bei den für den Test durchgeführten Laboruntersuchungen etwa in den Bio-Kräuterteemischungen von "Gepa" und "Lord Nelson" aufgefunden wurde.

Die EU hatte im April 2020 die Anwendung von Chlorpyrifos verboten. Schließlich steht das Spritzgift im Verdacht, negativen Einfluss auf das menschliche Erbgut sowie die neurologische Entwicklung zu haben. Da alle betroffenen Kräuterteemischungen den allgemeinen Höchstgehalt von 0,01 mg/kg Pestizidrückständen nur knapp übertrafen, war der Verkauf weiterhin legal. Wie das Pestizid in die Teemischungen gelangt ist, "lässt sich im Nachhinein kaum klären", heißt es weiter. Die Zutaten für Kräutertees kommen aus aller Welt. Denkbar sei beispielsweise, dass Kräuter, die schon vor dem Chlorpyrifos-Verbot geerntet wurden, für die Pestizidrückstände verantwortlich sind.

Bei den Untersuchungen wurden jedoch noch weitere Pestizid-Rückstände entdeckt. In gleich sechs Produkten fanden sich geringe Konzentrationen an Rückständen von Glyphosat gefunden. Das Pestizid gilt als besonders krebsverdächtig. Für die Bewertung im Öko-Test gab es dafür Punktabzug.

Gesundheitsgefährdende Pflanzengifte entdeckt

Kritik wird zudem an den enthaltenen Pflanzengiften geübt, die sich in einigen Teemischungen finden ließen. Diese hätten dort "nichts zu suchen", so die Verbraucherschützer. Besonders deshalb nicht, weil die Tees gerade von Kindern, Schwangeren oder Stillenden gern getrunken wird.

Die Laboruntersuchungen zeigten: In jeder fünften getesteten Teemischung fanden sich "Pyrrolizidinalkaloide" (PA) und bei einem weiteren Produkt "Tropanalkaloide" (TA). Die beiden Pflanzengifte sind von Natur aus in Beikräutern wie Jakobskreuzkraut oder Bilsenkraut enthalten und können so ins Erntegut gelangen. Dabei reicht schon eine geringe Menge an Beikräutern aus, "um große Mengen an Rohwaren zu kontaminieren", schreibt Öko-Test. Das Problem: die Alkaloide können nicht durch kochendes Wasser zerstört werden, sondern gehen in den Tee über.

Der Verzehr der betroffenen Kräuterteemischungen kann daher gesundheitsschädliche Folgen haben. Schon in geringen Mengen kann der Verzehr von PA über einen längeren Zeitraum die Leber schädigen, zudem gelten PA als krebserregend und erbgutschädigend. TA hingegen sind für ihre hohe Giftigkeit bekannt. Größere Mengen können schnell zu Kopfschmerzen, Übelkeit oder Benommenheit führen. Besonders Kinder und Menschen mit Herzproblemen sind anfällig dafür.

