Wäsche waschen

Schleudern ohne Geld-Verschleudern? Das bringen Öko-Programme bei der Waschmaschine wirklich

Mal ehrlich - Wäsche waschen ist eine leidige Haushaltsaufgabe. Und das insbesondere, weil es so viel Zeit in Anspruch nimmt. Kein Wunder also, dass man gut und gerne auf den noch zeitintensiveren Eco-Waschgang verzichtet. Warum dieser aber diverse Vorteile mit sich bringt, erfährst du im Folgenden.