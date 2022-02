Nudeln im Öko-Test : 20 Fussili-Marken wurde untersucht

Sie ist neben Spaghetti und Penne die beliebteste Nudel der Deutschen: die Fussili. Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat die Spiralnudel jetzt ganz genau unter die Lupe genommen und verschiedene Produkte auf Schadstoffe untersucht. Die Ergebnisse sind teilweise erschreckend. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Einige Nudel-Marken konnten die Tester überzeugen.

Fusilli im Test: Glyphosat und Pestizid-Rückstände in einigen Produkten

Die gute Nachricht zuerst: Schimmelpilzgifte konnte das Labor bei diesem Test höchstens in Spuren nachweisen. In mehreren Fusilli steckten aber Spuren von Pestiziden, in vier Produkten sogar das gefährliche Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Die Internationale Agentur für Krebsforschung stufte das Herbizid 2015 als "wahrscheinlich krebserregend" ein, EU-Behörden sehen das allerdings anders: Noch bis mindestens Ende 2023 darf Glyphosat in der Europäischen Union gespritzt werden, obwohl es die Artenvielfalt schädigt.

Glyphosat wies Öko-Test unter anderem in diesen Produkten nach:

Cucina Nobile Fusilli von Aldi Süd

Gut & Günstig Fusilli von Edeka

Mondo Italiano Fusilli von Netto Marken-Discount

Die drei genannten Fusilli schnitten im Test auch deshalb am schlechtesten ab, weil das Labor gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH/MOSH-Analoge) entdeckte. Die Mengen waren nach Ansicht von Öko-Test „leicht erhöht“ bzw. „erhöht“. Die Mineralölbestandteile können sich in unseren Organen ansammeln.

Nudeln im Öko-Test: Viele Produkte wurden von den Testern als empfehlenswert eingestuft

Trotz dieser Ergebnisse lieferte der Test in der Hauptsache erfreuliche Neuigkeiten: Viele Fusilli können die Verbraucherschützer:innen von Öko-Test empfehlen. Diese Fussili wurden mit "sehr gut" bewertet:

Barilla Fusilli N. 98

günstige Eigenmarken-Produkte wie die "Combino Fusilli" von Lidl und die "Ja! Fusilli" von Rewe

von Lidl und die von Rewe Alnatura Fusilli No. 19, Dennree Fusilli und Dm Bio Spirelli No. 48 gehören zu den Testsiegern im Bio-Segment

