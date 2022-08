Leere Regale, Verkaufsbeschränkungen und hohe Preise: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs herrscht in deutschen Supermärkten und Discountern eine Ausnahmesituation. Auch Monate nach Kriegsbeginn sind viele Produkte deutlich teurer oder häufig ausverkauft. Grund sind meist Lieferengpässe.

Einige Kund*innen haben sich noch immer nicht an die angespannte Lage beim Einkaufen gewöhnt. So auch kürzlich ein Netto-Kunde, der seinem Ärger am 31. Juli 2022 bei Facebook Luft gemacht hat.

"Sind eure Kunden euch so egal?" Leere Regale bei Netto sorgen für Wut

Der Mann war bei seinem Einkauf im Discounter so entsetzt, dass er direkt mehrere Fotos der leeren Regale bei Netto machte, um diese später auf der Facebook-Seite der Supermarkt-Kette zu posten. Mit der Überschrift "Sind eure Kunden euch so egal???" stellte er die Fotos online.

Milch, Chips, Tiernahrung, Hygieneprodukte und mehr: In den Regalen herrscht auffallend großräumig gähnende Leere. Die Reaktionen anderer Social-Media-Nutzer*innen fallen gemischt aus. "Zeit für Bilder hattest du? Dann hattest du vielleicht auch Zeit, das Team vor Ort zu fragen, woran es lag?" kritisierte beispielsweise einer den Post-Verfasser. "Habe ich tatsächlich gemacht. Die Antwort war: ‚Kannst ja das kaufen, was da ist‘", konterte dieser direkt. "Lieferschwierigkeiten. Sieht bei uns auch nicht anders aus", kommentiert ein weiterer Nutzer.

Mittlerweile haben auch weitere User Fotos aus ihrer Netto-Stammfiliale unter dem Post hochgeladen - überall zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Leere Regale und Tiefkühltruhen.

Netto reagiert auf Facebook-Post: "Wir arbeiten bereits an einer Lösung"

Kurz nach Veröffentlichung des Posts reagiert auch Netto auf die Fotos und Vorwürfe und kommentiert fleißig die Reaktionen der Facebook-User. "Eine derzeitig besonders hohe Nachfrage kann momentan leider dazu führen, dass einige Produkte nicht verfügbar sind. Wir arbeiten allerdings bereits an Lösungen und danken bis dahin für eurer Verständnis und eure Geduld", erklärt das Social-Media-Team des Discounters unter den meisten vorwurfsvollen Kommentaren.

Auf die immer wieder gleiche Antwort reagieren einzelne Kund*innen genervt: "Lasst euch mal einen neuen Spruch einfallen".

