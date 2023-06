Braucht es noch zusätzlich eine Spülung für die Mundhygiene? Reichen nicht Bürste, Zahncreme und Zahnseide? Mit diesen Fragen hat sich der Test der "Stiftung Warentest" beschäftigt. Wichtigstes Ergebnis: Acht der 13 fertigen Mundspülungen helfen zuverlässig bei Karies, Zahnbelag und Zahnfleischentzündung. Zu verdünnende Mundwasser fallen dagegen durch. Wer alle Details nachlesen will, kann das gesamte Testergebnis mit allen Details hier downloaden (Kostenpflichtig: 4,90 Euro).

Wer sollte Mundspülungen nutzen?

Zahnärzt*innen sagen, wenn die Zähne besonders anfällig für Karies und Zahnfleischentzündungen sind, dann ist es sinnvoll, zusätzlich auf Mundspülungen zu setzen. Träger*innen von Zahnspangen sollten ebenfalls regelmäßig spülen. Das Gleiche gilt, wenn Putzen mit der Zahnbürste, aus welchen Gründen auch immer, nur eingeschränkt möglich ist. Zwei Drittel der Käufer*innen von Mundspülungen erwarten, laut einer Umfrage der "Stiftung Warentest", Schutz vor Karies. Optimal haben das im Test sieben Mundspülungen geschafft. Darunter die vier besten von Edeka, Kaufland, Lidl und Rossmann. Alle vier haben zudem noch einen großen Vorteil: Sie sind ausgesprochen preiswert.

Edeka: Elkos DentaMax Zahnfleischpflege Mundspülung

Qualitätsurteil: "gut" (1,6)

Mittlerer Preis: ca. 0,72 Euro

Preis pro 100 ml: ca. 0,14 Euro

Kaufland: Bevola Mundspülung Mint

Qualitätsurteil: "gut" (1,6)

Mittlerer Preis: ca. 0,72 Euro

Preis pro 100 ml: ca. 0,14 Euro

Lidl: Dentalux Mundspülung Fresh Mint Zähne + Zahnfleisch Intensivschutz

Qualitätsurteil: "gut" (1,6)

Mittlerer Preis: ca. 0,79 Euro

Preis pro 100 ml: ca. 0,16 Euro

Rossmann: Prokudent Zahn- & Zahnfleisch Mundspülung

Qualitätsurteil: "gut" (1,6)

Mittlerer Preis: ca. 0,79 Euro

Preis pro 100 ml: ca. 0,16 Euro

Preisermittlung durch Stiftung Warentest.

Mundspülungen: Vorsicht bei Kindern

Die Lösung von Dr. Hauschka: Med Salbei Mundspülung enthielt kein Fluorid und bekam deshalb keine gute Bewertung. Das Produkt war außerdem das teuerste Mundwasser im Test.

Dr. Hauschka: Med Salbei Mundspülung

Qualitätsurteil: "mangelhaft" (5,0)

Mittlerer Preis: ca. 8,75 Euro

Preis pro 100 ml: ca. 2,92 Euro

Außerdem im Test:

Müller: SensiDent Mundspülung Complete+

SensiDent Mundspülung Complete+ Listerine: Total Care Tägliche Mundspülung Clean Mint

Total Care Tägliche Mundspülung Clean Mint Elmex: Kariesschutz Zahnspülung

Kariesschutz Zahnspülung Odol-med3: All in One Schutz Frische Minze

All in One Schutz Frische Minze dm: Dontodent Zahnfleisch Intensiv-Pflege Mundspülung

Dontodent Zahnfleisch Intensiv-Pflege Mundspülung Rossmann: Alterra Naturkosmetik Mundspülung Bio-Minze

Alterra Naturkosmetik Mundspülung Bio-Minze Parodontax: Tägliche Zahnfleischpflege Frische Minze

Tägliche Zahnfleischpflege Frische Minze Listerine: Cool Mint Tägliche Mundspülung

Vorsicht bei Kindern: Auf zinkhaltige Mundwasser (und Zahnpasten) sollten Heranwachsende verzichten. Acht Mundspülungen enthalten Zinksalze, diese sind aber nicht überall ausgewiesen. Entsprechende Hinweise fehlten bei Fertiglösungen von Listerine Total Care, Odol-med3, Alterra von Rossmann und Parodontax sowie beim Mundwasser Odol zum Testzeitpunkt. Fünf der insgesamt sieben guten Mundspülungen kommen ohne Alkohol aus, sind also auch für Schwangere und Alkoholkranke nutzbar.

Preisermittlung durch Stiftung Warentest.

Verdünnte Mundwasser sind nutzlos

Mundwasser kannst du dir sparen. Gegen Mundgeruch sind sie im Gegensatz zu den meisten Spülungen machtlos. Im Test kamen sieben Mundwasser zum Verdünnen, darunter bekannte Marken wie Listerine und Odol auf den Prüfstand. Klares Ergebnis: einmal "ausreichend" (4,0), und zwar das Mundwasser von Elkadent.

Elkadent: Mundwasser Konzentrat Kräuter

Qualitätsurteil: "ausreichend" (4.0)

Mittlerer Preis: ca. 1,69 Euro

Preis pro 100 ml: ca. 1,35 Euro

Alle Mundwasser erhielten keine Note für Kariesprophylaxe, die allerdings auch nicht versprochen ist. Versprochen wird Heilung bei Zahnfleischentzündung und Plaque: Das können Mundwasserkonzentrate aber nicht halten, schreibt die Stiftung in ihrem Report. Einfacher Grund: es fehlt an den notwendigen Wirkstoffen (wie beispielsweise Cetylpyridiniumchlorid) in entsprechender Dosis. Enttäuschung also auf der ganzen Linie. Das harte Urteil der Stiftung im Report: Sie bieten keinerlei Schutz und sind nutzlos. Sechsmal vergaben die Testenden der "Stiftung Warentest" ein "mangelhaft" (5,0) und zwar für:

Colgate: Dentagard Mundwasserkonzentrat Original

Dentagard Mundwasserkonzentrat Original dm: Dontodent Mundwasser Konzentrat

Dontodent Mundwasser Konzentrat Odol: Plus Pflege für das Zahnfleisch

Plus Pflege für das Zahnfleisch One Drop Only: Natürliches Mundwasser Konzentrat

Natürliches Mundwasser Konzentrat Rossmann: Prokudent Plus Mundwasser Konzentrat

Prokudent Plus Mundwasser Konzentrat Weleda: Ratanhia Mundwasser Konzentrat

Preisermittlung durch Stiftung Warentest.

Fazit

Mundspüllösungen sollten gut sein, dann ergänzen sie die tägliche Zahnpflege. Die Spitzenreiter im Test sind allesamt preiswert. Verzichten solltest du auf zu verdünnendes Mundwasser, das ist wirkungslos. Und noch ein Tipp für "Sauer-Fans": Wer Äpfel, saure Drops, Früchte und Säfte liebt, sollte sich nach dem Verzehr nicht sofort die Zähne putzen. Die Säure hat den Schmelz vorübergehend angeätzt. Mit der Zahnbürste können kleinste Partikel herausgebürstet werden. Besser ist es, eine Mundspülung mit fluoridhaltigem Mundwasser zu benutzen.

Dich interessieren Produkt-Tests und du vertraust auf die Ergebnisse von Stiftung Warentest und Ökotest? Dann findest du hier weitere Auswertungen, die für dich relevant sein könnten:

Vorschaubild: © eddows/colourbox.de