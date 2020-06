Doch die Senkung der Mehrwertsteuer stellt die Geschäfte vor neue Herausforderungen. "Wir haben es mit einem vergleichsweise hohen Aufwand zu tun. Das würde einen hohen zweistelligen Millionenbeitrag kosten", sagte Stefan Genth der Deutschen Presse-Agentur. Er ist Hauptgeschäftsführer des "Handelsverbands Deutschland".

Denn es müssen alle Preisschilder erneuert, Kassensysteme umgestellt und Werbung neu gestaltet werden. Möglich sei hingegen auch ein "Rechnungsrabatt". Dabei würden die momentanen Preisschilder beibehalten und der Rabatt erst an der Kasse abgezogen. Kunden könnten dabei aber beispielsweise eine fehlende Transparenz bemängeln.

Lidl legt vor: Preissenkung bereits ab dem 22. Juni

Einen anderen Weg geht Lidl: Der Discounter senkt die Mehrwertsteuer bereits Ende Juni. In einer Pressemitteilung kündigte der Discounter an, die Preissenkung schon ab dem 22. Juni 2020 - also etwa eine Woche vor dem vorhergesehenen Start des Konjunkturpakets - umzusetzen. Damit wollen sie ein "weiteres Zeichen" setzen.

Für Kunden wird der reduzierte Preis damit ab Montag spürbar. Die Preissenkung soll direkt an dem Regal des Produkts sichtbar gemacht werden. Zudem erklärte Lidl, dass auch bei den Produkten aus dem Online-Shop die Mehrwertsteuersenkung greife.

Für einige Produkte gilt die Preissenkung jedoch nicht: "Tabakwaren, Zeitschriften, Säuglingsanfangsnahrung, Bücher, Pfand Getränke aus Heißgetränkeautomaten, Telefon- und Geschenkkarten sowie Vermittlungsgeschäfte" seien ausgeschlossen. Die vorgezogenen Preissenkungen sollen ein Dank "für das entgegengebrachte Vertrauen der Kunden in den letzten Monaten" sein, meint Matthias Oppitz, der Geschäftsleitungsvorsitzende von Lidl Deutschland.

Wer profitiert von der Senkung der Mehrwertsteuer?

Je mehr, beziehungsweise je teurer, man einkauft, desto mehr spart man auch. Das würde bedeuten, dass vor allem gut verdienende Verbraucher von der Senkung profitieren.

Denn wenn man beispielsweise einen Schokoriegel für einen Euro kauft, spart man nur zwei Cent. Kauft man eine Spülmaschine für 700 Euro, zahlt man bereits 15 Euro weniger.

Doch laut einer Studie des "Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung" belastet die Mehrwertsteuer Geringverdiener-Haushalte überproportional. Im Umkehrschluss würde das bedeuten: Die Mehrwertsteuersenkung kommt diesen Haushalten überproportional zugute.

Mögliche Beibehaltung der Ermäßigung im Jahr 2021

Wenn die erhoffte Erholung auf sich warten lässt, könne man laut Angaben von Bayerns Ministerpräsident Söder die geringere Mehrwertsteuer auch noch im Jahr 2021 beibehalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist strikt gegen eine Verlängerung: Ein Mehrwertssteuerpunkt entspräche mehr als zwölf Milliarden Euro. Ausfälle über den 31. Dezember 2020 hinaus, könne man sich nicht leisten, hieß es.

Insgesamt werden von circa 20 Milliarden Euro weniger Steuern gezahlt, ist aus dem Bundesfinanzministerium zu vernehmen. Doch das sei laut Finanzminister Olaf Scholz zu verkraften, wenn es die Wirtschaft stärkt und den Bürgern hilft.

Fraglich ist aber, ob die Senkung der Mehrwertsteuer die Wirtschaft tatsächlich wieder ankurbeln wird. Auch Thiess Büttner, Wirtschaftswissenschaftler von der "Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)", bezweifelt einen nachhaltigen Nutzen. Unter Umständen werden Verbraucher nun tatsächlich mehr kaufen. Wenn die Steuer wieder erhöht werde, könne es aber zu einem erneuten Einbruch kommen.

Die Wirtschaft kritisiert die kurzweilige Mehrwertsteuersenkung

Sowohl der "Bundesverband der Deutschen Industrie", als auch der "Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK)" stehen der bevorstehenden Steuersenkung kritisch gegenüber. "Bei uns melden sich zahlreiche Betriebe, die auf den zusätzlichen Umstellungsaufwand aufmerksam machen", sagte Rainer Kambeck der Welt. Er ist Steuerchef der "DIHK".

Dabei seien aber nicht nur die Umstellung der Kassensysteme oder das Erstellen neuer Preislisten gemeint. Den Unternehmen gehe es um schon erteilte Aufträge, bereits geschriebene Rechnungen und geleistete Anzahlungen. Auch die Erfurter "IHK" sagte: "In jedem Fall können hohe Kosten entstehen, die den erhofften positiven Konjunktureffekt zunichtemachen". Das berichtet die dpa.

Auch Steuerberater zeigen sich wenig begeistert. Laut Hartmut Schwab, dem Präsidenten der "Bundessteuerberaterkammer", müssten nun Steuersätze, sowie Warenwirtschafts- und Buchhaltungssysteme angepassten werden. "Das ist angesichts des Starttermins 1. Juli für die Wirtschaft kaum zu schaffen", gibt Schwab zu bedenken.

Ist die Steuersenkung eigentlich eine Autokaufprämie?

Die geforderte Kaufprämie für Autos führt zu einigen Diskussionen. Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist es laut Angaben der Welt am Sonntag eine Möglichkeit, alte Autos durch umweltfreundlichere Autos zu ersetzen. Umweltverbände lehnen Kaufprämien hingegen strikt ab - gerade bei Diesel und Benzinern: Denn für Elektro- und Hybridfahrzeuge gibt es bereits Prämien.

Nun kommt die Frage auf, ob die Mehrwertsteuersenkung eigentlich nur ein Ersatz für die umstrittene Prämie beim Autokauf sein soll. Denn Söder hatte wohl angedeutet, dass nun eine Autokaufprämie verschmerzbar sei, wenn es die allgemeine Steuersenkung gebe.

Doch die Ersparnis beim Autokauf durch die Steuersenkung ist weit weg von einer erhofften Prämie. Denn selbst bei einem Autopreis von 30.000 Euro, muss der Verbraucher nur 650 Euro weniger zahlen. Es ist zu bezweifeln, dass Bürger sich bei dieser vergleichsweise geringen Ersparnis ein neues Auto kaufen, wenn sie momentan keines benötigen.

Alle wichtigen Entwicklungen rund um die Corona-Krise und Lockerungen in Bayern erfahren Sie hier.

tu/am/kyw/dpa