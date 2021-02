Mascara im Ökotest: Diese Wimperntuschen enthalten krebserregende Inhaltstoffe

Mascaras müssen konserviert werden. Die Konservierung muss wirkungsvoll sein, denn das Bürstchen trägt über den Wimpernkontakt immer wieder Keime in die Emulsion. Das ist eine heikle Sache. Gerade in der Nähe der Augenschleimhaut ist eine besondere Verträglichkeit gefragt. In diesem Punkt haben zahlreiche Mascaras nicht gut abgeschnitten. In der Liftscara von Nxy wurde der Problemstoff Formaldehyd nachgewiesen, der schon in geringen Mengen die Schleimhäute reizt und als Kontaktallergen gilt.

In den Wimperntuschen der Marken L'Oréal und Maybelline hat das beauftragte Labor halogenorganische Verbindungen nachgewiesen. Diese Verbindungen gelten allergieauslösend und werden als Konservierungsstoffe eingesetzt. Auf den Verpackungen der beiden Mascaras sind diese Stoffe nicht deklariert. Die Wimperntusche der Marke Max Factor ist mit Propylparaben konserviert, das im Verdacht steht, wie ein Hormon zu wirken.

Allergene Konservierungsstoffe in fast allen Mascaras

Die meisten konventionellen Mascaras enthalten Paraffine. Diese synthetischen Fette sind aus Erdöl hergestellt und können, wenn sie nicht gut aufgereinigt sind, mit Mineralölkohlenwasserstoffen belastet sein. In insgesamt sieben Mascaras wies das beauftragte Labor solche Verbindungen nach. Zu ihnen können auch krebserregende Substanzen gehören.

Ob die erste flüssige Mascara aus dem Jahr 1915 bei dem Test gut weggekommen wäre? Wohl kaum. Denn ihr Grundstoff Vaseline ist nichts anderes als Paraffinöl - und wie gut das damals aufgereinigt wurde, wollen wir gar nicht wissen. Der Amerikaner Tom Lyle Williams verkaufte seine Erfindung jedenfalls schon wenige Jahre später unter dem Namen Maybelline. Die Marke gehört heute zum L'Oréal-Konzern und ist immer noch gut im Geschäft. Die Maybelline The Colassal Go Extreme Mascara hat übrigens bei Öko-Test mit "ungenügend" abgeschnitten.

