Lustige Schwimmtiere

Fruchtige Schwimmreifen

Girlie-Schwimmreifen

Schwimmreifen in essbarer Optik

weitere Hingucker im Pool

Der Sommer naht und damit auch die Freibad-Zeit oder der Urlaub am Meer: Mit lustigen Schwimmtieren und knalligen Schwimmreifen haben Groß und Klein gleich noch mehr Spaß im Wasser. Wir stellen dir die lustigsten Schwimmreifen und Schwimmtiere vor – so kann der Sommer endlich kommen.

Das sind die lustigsten Schwimmtiere

Ein aufblasbarer Flamingo* gehört fast schon zum alten Eisen, was die Riege an lustigen Schwimmtieren anbelangt. Seit Ewigkeiten ist dieses Gummi-Tier schon nicht mehr aus den Strandbädern und Pools dieser Welt wegzudenken. Ein knall-pinkes Flamingo-Schwimmtier eignet sich sowohl für Kinder als auch für Erwachsene und bringt direkt Farbe in den Pool.

Tierisch wird es mit dem aufblasbaren Lama-Schwimmring*: Das bunte Schwimmtier passt perfekt zu jeder Poolparty oder an den Strand und sorgt sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen für großen Spaß im Wasser.

Vom süßen Lama zu einem etwas bissigeren Exemplar: Das aufblasbare Hai-Schwimmtier* trägt dich zwischen seinen Zähnen durchs Wasser – im Pool und am Meer auf jeden Fall ein besonderer Hingucker.

Es wird fruchtig: Früchte als witzige Schwimmreifen

Weiter geht es mit Obst als lustige Schwimmreifen: Ein lustiger Ananas-Schwimmreifen* ist ein absoluter Hingucker im Pool und passt mit seinen warmen Farben zu heißen Sommertagen, an denen du dir eine Abkühlung verdient hast.

Langweilig war gestern: Mit unseren Tipps für die lustigsten Schwimmreifen und Schwimmtiere bist du der Hingucker im Pool.

Wer sich gerne zu zweit auf der Luftmatratze durchs Wasser treiben lässt, für den kommt der knallige Kirschen-Schwimmring* infrage. Das Wasser-Spielzeug besteht aus zwei zusammenhängenden Schwimmreifen in Form von Kirschen. Sowohl für Pärchen als auch für Freund*innen das Richtige, wenn ihr im Wasser entspannt nebeneinander hertreiben wollt.

2-in-1 ist dieses Produkt: Die lustige aufblasbare Avocado* besteht sowohl aus einem Schwimmring als auch aus einem Wasserball, der den Kern der Avocado darstellt. So kannst du dich nicht nur durchs Wasser treiben lassen, sondern auch eine Runde Wasserball mit Freund*innen oder Familie spielen.

Girlie-Schwimmreifen: Lustige Schwimmreifen für Mädels

Wer sich zumindest ein bisschen wie Arielle, die kleine Meerjungfrau fühlen möchte, kann dies mit einem Schwimmreifen in Form einer Meerjungfrau-Flosse* tun. Der Schwimmreif ist in einem glitzernden Blauton gehalten und der ideale Pool-Begleiter für alle Wassernixen.

Aktuell gibt es eine große Auswahl an Girlie-Schwimmreifen für Mädels und Frauen.

Ebenfalls ein echter Hingucker: Ein Schwimmring in Form eines Diamantrings*. Nicht nur für frisch Verheiratete ein lustiges Schwimm-Gadget, sondern auch für alle, die es im Pool extravagant mögen. Der Luxus-Schwimmring eignet sich sowohl für Erwachsene als auch für ein oder mehrere Kinder.

Wer sich gerne in den Armen eines "starken" Mannes wiegt, für den ist der witzige Schwimmreifen in Form eines Rettungsschwimmers* genau das Richtige. Auf diesem Schwimmreifen wirst du auf Händen über das Wasser getragen und gehst ganz bestimmt nicht unter.

Es wird kulinarisch: Brezel und Donut als lustige Schwimmreifen

Langweilige Luftmatratzen waren gestern: Ein besonders ausgefallenes Schwimmreifen-Exemplar ist die Schwimm-Brezel*, in der es sich bis zu drei Personen bequem machen können – originalgetreu in Laugen-Braun und mit Salz bestreut.

Lustige Schwimmreifen gibt es unter anderm in Brezel-, Eis- oder Donut-Form.

Wer es wiederum gerne süß mag, dem wird die Luftmatratze in Eis-Form* gut gefallen. Hierauf lässt es sich entspannt über das Wasser treiben und stilecht von der nächsten Portion Eis träumen.

Kulinarisch ist auch dieser Schwimmreifen: Der Schwimmring in Form eines Donuts* kommt in knalligem Pink daher und fällt am Strand und im Pool definitiv auf. Der XXL-Schwimmreifen eignet sich sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Das Set enthält außerdem einen Schwimm-Getränkehalter für Cocktails und Co.

Auch diese lustigen Schwimmreifen sind echte Hingucker im Wasser - Einhorn, Autoreifen & Co.

Wer am liebsten auf vier Rädern unterwegs ist und auch im Wasser nicht vollkommen darauf verzichten möchte, wird mit dem Autoreifen-Schwimmring* glücklich. Der XXL-Schwimmreifen hat die Optik eines Autoreifens und zieht beim Plantschen im Wasser definitiv alle Blicke auf sich.

Der Einhorn-Schwimmring gehört defintiv zu den lustigsten Schwimmreifen, die es aktuell gibt.

In Rosa und Glitzer kommt der schicke Herz-Schwimmreifen* daher. Er besteht aus hochwertigem PVC und eignet sich bestens, um heiße Sommertage im kühlen Nass zu verbringen.

Auch das Thema Einhörner ist nicht totzukriegen und findet sich selbstverständlich auch unter den aktuell angesagten Schwimmreifen und Schwimmtieren wieder. Der lustige Einhorn-Schwimmring* ist eine tolle Möglichkeit für Klein und Groß, entspannt über das Wasser im Pool oder am Meer zu schippern.

Fazit: Mit diesen Schwimmreifen und Schwimmtieren kann der Sommer kommen

Der Sommer steht vor der Tür und es wird höchste Zeit, sich das richtige Pool- und Strand-Equipment zuzulegen. Vor allem Luftmatratzen, Schwimmreifen und Schwimmtiere dürfen auf keinen Fall fehlen. Bei Amazon* gibt es zum Glück eine Riesen-Auswahl an lustigen Pool-Gefährten: Vom pinken Flamingo bis hin zur witzigen Schwimmreifen-Brezel oder der Meerjungfrau-Flosse ist fast jedes Objekt vertreten. Mit unseren Empfehlungen für die lustigsten Schwimmreifen und Schwimmtieren bist du also in jedem Fall ein echter Hingucker im Wasser und ziehst die Blicke auf dich.