Der Discounter Lidl könnte Kunden bald eine neue Zahlungsmethode zur Verfügung stellen

könnte Kunden bald eine neue Zahlungsmethode zur Verfügung stellen Statt mit Karte kann mit "Lidl Pay" bargeldlos per App gezahlt werden

bargeldlos gezahlt werden Das Zahlungsverfahren wird in einer Filiale bereits getestet

Die Supermarkt-Kette Lidl testet derzeit ein neues Zahlungsverfahren. Die "Lidl Pay"-App soll es Kunden ermöglichen, kontaktlos und ohne Bargeld an der Supermarktkasse zu bezahlen. Zur Registrierung sind laut Lebensmittel Zeitung (LZ) nur IBAN und Wohnadresse des Kunden nötig. In Spanien und Polen ist der Zahlungsweg bereits etabliert und läuft über die Kreditkarte ab. In Deutschland soll hingegen über das SEPA-Lastschriftverfahren abgerechnet werden. Die App wird derzeit in einer Filiale in Heilbronn getestet.

So zahlen Sie im Supermarkt mit der "Lidl Pay"-App

Laut LZ muss die neue Bezahlfunktion vor der ersten Anwendung händisch freigeschaltet werden. Vor der ersten Freischaltung wird eine kurze Risikoprüfung durch einen Daten-Dienstleiter eingeleitet. Danach läuft das Zahlungsverfahren relativ unkompliziert ab: Auf einem Screen erscheint ein QR-Code, der per Smartphone gescannt wird. Anschließend wird das Geld vom Konto des Kunden abgebucht.

Das Zahlungslimit des Kunden hängt von seinen bisherigen Einkäufen ab. Zu Beginn soll LZ zufolge jeder Kunde einen Einkauf im Wert von maximal 50 Euro tätigen können. Mit jedem weiteren Supermarkt-Besuch erhöht sich das Volumen um einen bestimmten Betrag.

