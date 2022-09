Am 17. September ist es wieder so weit: Das berühmte Oktoberfest steht in den Startlöchern. Schon jetzt läuft die Werbekampagne auf Hochtouren. Auch Supermärkte und Discounter greifen das bevorstehende Ereignis auf und locken mit exklusiven "Oktoberfest-Angeboten" - und ernten dafür nicht nur Lob.

Um das bayerische Lebensgefühl rund um bayerische Küche und traditionelle Getränke aufzugreifen, werben Norma, Lidl, Netto und Co. in ihren Prospekten mit den speziellen Angeboten.

Kuriose Angebote bei Lidl und Aldi - Weißwurst-Pizza bei Netto erhältlich

Im aktuellen Netto-Prospekt sorgt vor allem ein Produkt für Aufsehen: Die "Steinofenpizza Oktoberfest mit Weißwurstscheiben", erhältlich ab dem Donnerstag (8. September 2022). Des Weiteren sind noch Knödel, verschiedene Leckereien wie Gummibärchen und gebratene Nüsse im Angebot. Was natürlich auch nicht fehlen darf: Eine "XXL Brezel". Dazu gibt es noch Bier - und da setzt Netto auf einen bayerischen Klassiker.

Das Problem an der Wiesn-Pizza ist für viele User in den Sozialen Netzwerken der Belag. Für einen Nutzer ist der sogar "ganz klar eine Straftat". Denn: Neben Weißwurstscheiben wurde die Pizza auch mit Weißkohl belegt. Auch wenn die Bestandteile nach Bayern klingen - so eine Pizza würde im Freistaat wohl niemand bestellen, geschweige denn essen.

Auch Lidl überzeugt nur bedingt mit den Spezialangeboten. Natürlich gibt es auch dort allerlei Fleisch- und Wurstprodukte, die so oder so ähnlich auch auf dem Oktoberfest zu finden sein dürften: Darunter Haxn, Knödel, Salami und natürlich Weißwurst. Für Süßigkeiten ist ebenfalls gesorgt. Auch der Durst wird gelöscht: Mit einem Frankfurter Bier und Schnaps aus dem Schwarzwald - eine nicht unbedingt typische Auswahl für das Oktoberfest.

Discounter werben mit Wiesn: Das bieten Aldi und Penny an

Discounter-Konkurrent Aldi wirbt im aktuellen Prospekt ebenfalls mit zeitbegrenzten Angeboten: Unter dem Motto "Oktoberfest dahoam genießen zum Aldi-Preis" gibt es dort Schweinebraten, Salami und Sauerkraut. Auch hier dürfen die Haxn und Knödel natürlich nicht fehlen - dazu werden Schnitzel angeboten. Bei der Bierauswahl macht Aldi alles richtig und setzt - ähnlich wie Netto - auf ein typisch bayerisches Produkt.

Penny hingegen würfelt alles durcheinander: Im aktuellen Prospekt findet man Leberkäse und Grillhaxe, direkt daneben gibt es Knödelteig, Dampfnudeln und Laugenbaguette. Auf der nächsten Seite gibt es dann noch mehr Nudeln, dazu Sauerkraut, verschiedene Süßigkeiten und Münchener Bier.

Ähnlich chaotisch sieht es bei Norma aus: Zu den "Münchener Weißwürsten" gibt es eine "Polnische Spezialität" und "Echte ungarische Salami" im Angebot. Außerdem dürfen sich Kund*innen auf eine "Schaumrolle", geräucherte Forelle und Geflügel-Nuggets freuen - nicht unbedingt typisch für das Oktoberfest. Für Spirituosen und Bier wird auch gesorgt - unter anderem mit sächsischem Pils.

Letztlich können die Kund*innen aber selbst entscheiden, was sie von den Angeboten halten. Und: Wer richtiges Oktoberfeeling erleben und sich dementsprechend ernähren möchte, gibt es nur eine Möglichkeit - selbst auf die Wiesn zu gehen.