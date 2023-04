Wie wurde getestet?

wurde Welche Kochtopf-Sets sind die besten?

Fazit

Ob für Soßen, Suppen oder zum Kochen von Nudeln: Ein Kochtopf ist in der Küche vielseitig einsetzbar. Meist braucht man dabei verschiedene Größen. Suchst du nach einem Kochtopf-Set, fällt die Auswahl auf dem unübersichtlichen Markt sicher nicht einfach. Alles Beste hat verschiedene Sets einem Test unterzogen und konnte einen Sieger festlegen.

Grundlagen des Tests

Die Tester*innen von Alles Beste haben insgesamt 33 verschiedene Kochtopf-Sets unter die Lupe genommen. Bei der Auswahl der Testprodukte wurde darauf geachtet, dass der Markt gut widergespiegelt wird.

Der Test zeigte: Ein Topf ist viel mehr als einfach nur ein Kochgefäß – so lassen sich viele Unterschiede zwischen den Produkten erkennen. Besonders in Handhabung und Materialqualität heben sich die Utensilien voneinander ab. Bei den meisten Sets handelt es sich um Pakete aus vier oder fünf Töpfen. Getestet wurde anhand eines praktischen und eines wertenden Teils. Bei dem Praxis-Test wurde jeweils der kleinste und der größte Topf des Sets verwendet. In die Töpfe wurden jeweils ein Liter kaltes Wasser gegeben. Dieses wurde zum Aufkochen gebracht, wobei die Zeit gemessen wurde.

Im Mittelpunkt wurden zudem folgende Fragen bewertet: Klappern die Deckel beim Kochen auf höchster Stufe? Tropft Flüssigkeit seitlich heraus? Wie warm oder heiß werden die Griffe? Wie bequem können sie angefasst werden und wie lässt sich der beladene Topf führen? Gibt es Gießöffnungen oder Tropfkanten? Verglichen wurde außerdem, wie stabil und wertig die Töpfe sind.

Testsieger: Diese Kochtopf-Sets konnten überzeugen

Den Test verließ das Topf-Set "Gourmet Plus" von WMF als Testsieger. Die Töpfe sind solide, langlebig und entsprechen den klassischen Standards. Dies bedeutet, dass du eine schlichte Form ganz ohne Glas und sonstigen Verzierungen hast. An den Deckeln befindet sich eine Druckausgleichsbohrung, wodurch sie bei Benutzung nicht klappern. Besonders hervorstechen konnte die Fertigungsqualität: Alle Topfböden sind plan und die Deckel sitzen perfekt auf den Töpfen. Ein weiterer Vorteil sind die breiten U-Griffe, wodurch der Kochtopf auch bei großen Händen sicher gehalten werden kann. Das Set kostet um die 430 Euro.

Den zweiten Platz erhielt das Set "Flow 5-teilig" von Zwilling. Hierbei handelt es ebenfalls um sehr solide, einfach verarbeitete Kochtöpfe. Sie sind sehr schlicht gehalten. Ein Vorteil des Sets ist vor allem die Leichtigkeit sowie die Robustheit. Anders als beim Set von WMF hast du hier Deckel aus Glas, durch welche du deinen Eintopf immer im Blick behalten kannst. Die fünf Töpfe kannst du ideal übereinander stapeln, sodass sie nicht viel Platz verbrauchen. Auch hier sind die Böden plan und die Henkel stabil punktgeschweißt. Ein Nachteil: die Deckel klappern leicht beim Kochen, da es keine Ausgleichsbohrung gibt. Zudem heizt sich der Deckel am Rand schon bei einem Liter Wasser auf 55 Grad auf. Preislich liegt das Set bei um die 180 Euro. Wer jedoch nach etwas günstigeren, leichten und alltagstauglichen Töpfen sucht, ist hier richtig.

Mit einer überragenden Qualität und Stabilität überzeugte das Set "Tefal by Jamie Oliver 7-teilig E494S7". Besonders positiv hervorstechen konnten praktische Features wie eine Ausguss-Funktion. Außerdem sind die Deckel aus Glas rutschsicher gestaltet und haben eine Ausgleichsbohrung. So kann der Dampf nach oben entweichen und erhitzt die Henkel nicht. Für ihre Größe sind die Töpfe vergleichsweise schwer. Ebenso wie bei dem Zwilling-Set können die Töpfe gut ineinander gestapelt werden. Verzichtet werden auf jegliche Schnörkel, Kunststoff und Hohlräume, weshalb die Töpfe einfach gereinigt werden können. Preislich liegen die Töpfe bei um die 120 Euro.

Weitere Topf-Sets aus dem Test

Ein etwas ausgefalleneres Design hat das Set "Zwilling Simplify". Besonders stechen die stapelbaren, nicht klappernden Deckeln hervor: Diese besitzen eine Silikon-Lippe, sodass der Topf dichter zusammenhält. Zudem kann diese als Ausgießer dienen. Der Handgriff am Deckel ist so angebracht, dass er nicht heiß werden kann. Zwar mag er etwas ungewöhnlich wirken, jedoch ermöglicht er ebenso, dass man die Deckel platzsparend ineinander stapeln kann. Wer gerne mit mehreren Töpfen gleichzeitig arbeitet, wird vor allem davon profitieren, dass man die Deckel senkrecht am Topfrand fixieren kann. So läuft Kondenswasser direkt sauber zurück in den Topf. Was Stabilität und Festigkeit angeht, befindet sich dieses Set in der Mittelklasse. Zudem verhindert die Silikon-Lippe nicht, dass in hohen Kochstufen Dampf austritt, an welchem du dich verbrennen könntest. Das Set kostet um die 200 Euro.

Als Preis-Leistungs-Sieger konnte das "Amazon Basics Kochgeschirr-Set Edelstahl" hervorgehen. Dieses Kochtopf-Set überzeugte die Tester*innen durch solide angebrachte Henkel sowie eine gute Stabilität. Im Gegensatz zu dem "Zwilling Simplify"-Set gibt es hier eine Ausgleichsbohrung im Deckel, sodass heißer Dampf entweichen kann. Der Griff am Deckel ist hingegen so weit oben angebracht, dass er sich durch den Dampf erhitzen kann. Fasst du diesen beim Kochen an, solltest du also vorsichtshalber immer einen Topflappen verwenden. Ein weiteres Manko sind die leicht klappernden Deckel. Ein großer Vorteil ist der Preis, welcher bei nur rund 110 Euro liegt. Die Tester*innen empfehlen das Set allen, die für wenig Geld qualitativ gute Produkte suchen. Denn: Die Qualität entspricht dem, was beispielsweise die Marken WMF oder Zwilling auch in ihren Einsteiger-Serien anbieten.

Für die tolle Handhabung stach das Set "Fissler Intensa" hervor. Der Deckel besitzt das praktische Feature, dass du ihn in den Topf einhängen kannst. So bleibt die Arbeitsfläche sauber und eventuelle Platzprobleme bleiben dir erspart. Ein weiterer Pluspunkt ist der Aspekt, dass du alle Töpfe platzsparend ineinander verstauen kannst. Als Nachteil ist jedoch hervorzuheben, dass der größte Topf gerade einmal 3,5 Liter fasst, obwohl für das Set eine Menge an Geld fällig wird. Durch eine spezielle Wölbung ist eine Ausguss-Haltung möglich sowie eine geschlossene Position es Deckels. Das Set kostet etwa 450 Euro.

Fazit

Die Testsieger konnten bei dem Test positiv hervorgehen. Wichtig zu bedenken ist jedoch, dass natürlich nicht alle Töpfe auf dem Markt begutachtet werden konnten. Zudem hängt es natürlich immer davon ab, welche Erwartungen du an die Töpfe stellst. Die Tester*innen weisen darauf hin, dass Preis und Qualität nicht immer zusammenhängen; jedoch sollte von den günstigsten Modellen auf dem Markt lieber abgesehen werden, da diese oft schlecht verarbeitet sind.