Kaffee: Das beliebte Heißgetränk

Kaffeepulver: Das Wundermittel

Ein weiterer Tipp rund um Kaffee

Er ist heiß, schwarz und lecker: Kaffee. Ob gemahlen, als Granulat oder in Bohnen, es gibt ihn in allen Formen. In Deutschland ist der Filterkaffee der beliebteste, dicht gefolgt von Bohnenkaffee. Doch nicht nur zum Trinken eignet sich das leckere und wach machende Heißgetränk, auch im Haushalt kann es dir in vielen Bereichen hilfreich sein.

Kaffeepulver ist ein unterschätztes Hausmittel, dass dir im Alltag hilfreich sein kann:

Im Kühlschrank: Kaffee hat die wunderbare Eigenschaft, Gerüche zu binden. Damit ist er der ideale Begleiter für deinen Kühlschrank . Durch die unterschiedlichen Lebensmittel kann es passieren, dass der Kühlschrank einen leicht unangenehmen Geruch annimmt. Stelle daher etwas Kaffeepulver in eine kleine Schale in den Kühlschrank und du wirst sehen, nach kürzester Zeit riecht es wieder neutral.

Bei Knoblauchgeruch: Schneidest du Knoblauch, scheinen die dadurch freigesetzten ätherischen Öle geradezu an den Händen zu kleben. Auch in diesem Fall ist Kaffeepulver eine gute Wahl. Gib etwas Kaffeepulver auf deine Hände und verreibe alles mit ein wenig Wasser. Danach spülst du die Hände noch einmal gründlich ab und der unangenehme Geruch ist verschwunden. Außerdem ist Kaffeepulver ein super Peeling für deine Haut, sodass sich die Hände danach angenehm weich und glatt anfühlen.

Bei schmutzigen Pfannen: Ist dir das Essen in der Pfanne oder im Topf angebrannt? Kein Problem. Gib etwas Kaffeepulver in die Pfanne und schrubbe sie mit heißem Wasser ab. Durch die grobkörnige Textur des Kaffees werden sich die angebrannten Reste schnell wieder lösen.

Die meisten Menschen trinken vor allem morgens Kaffee, in der Regel auch gerne zwei oder mehr. Danach bleibt der Kaffeesatz zurück und landet im Biomüll. Das ist definitiv zu schade, denn du kannst ihn im Garten als wirkungsvollen Dünger wunderbar wiederverwenden:

Lasse den Kaffeesatz zunächst abkühlen und trocknen, ansonsten könnte er schnell schimmeln. Verteile den trockenen Kaffeesatz auf der Erde und arbeite ihn sanft mit der Harke ein. Im Kaffeesatz ist Stickstoff enthalten, welcher das Blattwachstum fördert. Außerdem enthält er Kalium, Gerbsäure und Antioxidantien. Diese Stoffe finden sich auch in Düngerprodukten wieder. Warte also ab, wie sich deine Pflanzen entwickeln, achte aber darauf, den Kaffee nicht direkt auf Setzlinge zu geben, da sie das Koffein nicht gut vertragen und eingehen könnten.

Mit diesen praktischen Haushaltstipps wirst du dein Kaffeepulver und sogar den Kaffeesatz mit anderen Augen betrachten. So kannst du nicht nur morgens den Kaffee genießen, er erleichtert dir auch noch für den Rest des Tages die Arbeit im Haushalt.