Das wird Ihnen als Leser von Artikeln auf inFranken.de auch schon aufgefallen sein: Sobald Sie die App oder die Website öffnen, taucht ein Fenster auf, dass Sie nach der Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Daten fragt. Der eigentliche Seiteninhalt ist zunächst nicht zugänglich, und Sie können erst auf den Artikel zugreifen, nachdem Sie sich entschieden haben, die Einwilligung zu geben. Das ist Ihnen bestimmt auch schon auf anderen Seiten begegnet - denn das haben nicht wir uns ausgedacht, sondern der Gesetzgeber.

In diesem Artikel möchten wir Ihnen erklären, was es mit der Zustimmung zur Datenverarbeitung auf sich hat und weshalb wir Ihre Zustimmung benötigen, damit wir Ihnen auch weiterhin kostenfreie Artikel auf inFranken.de zur Verfügung stellen können.

Deshalb ist Ihre Zustimmung so wichtig für uns

Auf inFranken.de finden Sie Nachrichten aus und über Franken sowie nützliche Ratgeber- und Service-Inhalte. Die Nutzung dieser Inhalte ist für Sie als Leser von inFranken.de kostenfrei, da wir uns über Werbung finanzieren. Indem Sie die Einwilligung zur Datenverarbeitung akzeptieren und auch Cookies zulassen, ermöglichen sie, dass inFranken.de, weiterhin solche Inhalte kostenfrei zur Verfügung stellen kann. Des Weiteren gibt uns das die Chance, das Angebot auf inFranken.de stetig zu verbessern.

Was bedeutete das konkret für Sie? Durch die Einwilligung zur Datenverarbeitung und das Akzeptieren von Cookies bekommen Sie personalisierte Werbung angezeigt, die auf Sie zugeschnitten ist. Cookies ermöglichen es uns, die Seitennutzung zu verstehen, zu verbessern und auf Ihre individuellen Interessen abzustimmen.

Zustimmung zur Datenverarbeitung: Was bedeutet das?

infranken.de ist gesetzlich dazu verpflichtet, Sie als Nutzerin oder Nutzer nach Ihrem Einverständnis zur Datenverarbeitung zu fragen und Sie auch über diese aufzuklären. Bei jeder noch so kleinen Änderung bei der Datenverarbeitung sind wir verpflichtet, Sie darüber aufzuklären und tun das selbstverständlich auch. Wir arbeiten an einer Lösung, die Einwilligung einmalig beim Start der inFranken.de-News-App abzufragen und dann dauerhaft zu speichern. Unabhängig davon, sind wir gesetzlich verpflichtet Nutzerinnen und Nutzer erneut zu fragen, wenn sich an der Datenverarbeitung bei inFranken.de Änderungen ergeben. Somit werden Sie auch in Zukunft – wie auf anderen Webseiten auch – von Zeit zu Zeit die Consent-Abfrage eingeblendet bekommen.

Besuchen Sie das erste Mal einen Artikel auf inFranken.de, erscheint ein sogenannter "Consent Banner": Dieser fragt Sie nach Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung. Dieser Consent Banner klärt Sie auch sehr detailliert über von uns eingebettete Dienste auf. Kurzum: Im Consent-Banner können Sie genau nachlesen, welche Daten wir von Ihnen benötigen und zu welchen Zwecken wir diese verwenden. Damit Sie auf der Seite fortfahren können, akzeptieren Sie entweder die Einstellungen komplett oder konfigurieren diese individuell.

Deshalb benötigen wir Ihre Zustimmung

Personalisierte Werbung dient inFranken.de als sichere Einkommensquelle : Wir können Ihnen weiterhin Inhalte kostenfrei zur Verfügung stellen.

: Wir können Ihnen weiterhin Inhalte kostenfrei zur Verfügung stellen. Von der Schaltung von Werbung als sicherer Einkommensquelle hängen auch viele Arbeitsplätze ab - hinter der Website von inFranken.de stehen Menschen, die an den vielfältigen Inhalten arbeiten, die Ihnen als Nutzer kostenfrei zur Verfügung stehen. Fällt diese Einkommensquelle weg, sind Arbeitsplätze gefährdet.

ab - hinter der Website von inFranken.de stehen Menschen, die an den vielfältigen Inhalten arbeiten, die Ihnen als Nutzer kostenfrei zur Verfügung stehen. Fällt diese Einkommensquelle weg, sind Arbeitsplätze gefährdet. Durch die Einwilligung zur Datenverarbeitung können wir die Seitennutzung besser verstehen und so das Angebot auf Sie abstimmen und die Inhalte der Seite verbessern - das führt zu einem Qualitätsgewinn von inFranken.de, von dem im Umkehrschluss Sie als Nutzer profitieren.

- das führt zu einem von inFranken.de, von dem im Umkehrschluss Sie als Nutzer profitieren. Für alle, die trotzdem zweifeln: Auch bei der Suchmaschine Google und auf den bekannten Social Media-Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. wird die Einwilligung zur Datenverarbeitung leichtfertig gegeben. Dabei stehen die Datenschutzbedingungen hier im Kleingedruckten. Manche User vertrauen diesen anonymen Tech-Giganten offenbar mehr, als dem heimischen Verlagshaus.

Studie: Nutzer sind sich der Finanzierung von kostenfreien Inhalten nicht bewusst

Laut der Website adzine.de, die sich Inhalten des digitalen Marketings verschrieben hat, weist eine Studie des Marktforschungsunternehmens Appinio auf eine große Unwissenheit der Nutzer über die Finanzierung von kostenlos erhältlichen Online-Angeboten hin. Im August 2020 wurden insgesamt 1.000 volljährige deutsche Verbraucher befragt. Das Ziel: Herausfinden, inwiefern sich Internetnutzer der Finanzierung von kostenlosen Inhalten im Internet bewusst sind.

Das Ergebnis: Es stellte sich heraus, dass die allermeisten Nutzer nicht wussten, welche Bedeutung Werbung bei der Finanzierung von kostenfreien Webseiten hat - dabei wird etwa ein Viertel der kostenfreien Online-Inhalte durch Werbung finanziert, darunter viele Nachrichten-Websites. Problematisch: Viele Nutzer besuchen diese Seiten oft und gerne, möchten dafür aber kein Geld bezahlen. Gerade in diesen Fällen ist es wichtig, darüber aufzuklären, wie essentiell Werbung für diese Portale ist. Deshalb ist Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung so wichtig für uns.

Danke für Ihre Zustimmung!

Wie Sie sehen, haben wir wichtige Gründe, weshalb wir Werbung auf inFranken.de und in der inFranken.de-News-App anzeigen und weshalb wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Daten benötigen. Durch die Werbung kann die Seite finanziert werden, da sie für den Leser kostenfrei ist und auch weiterhin bleiben soll. Zudem stehen viele Menschen hinter inFranken.de, deren Arbeitsplätze gefährdet sind, sobald die Werbefinanzierung wegfällt.

Im Umkehrschluss profitieren Sie als Nutzer davon, da es uns nur so gelingt, die Website und Ihre Inhalte zu verbessern und das Angebot optimal auf jeden einzelnen Leser abzustimmen.

Durch Ihre Zustimmung helfen Sie uns. Dafür ein herzliches "Dankeschön!".