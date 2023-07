Die aktuelle Hitze macht derzeit vielen Menschen zu schaffen

Sei es, weil es sich im stickigen Büro schlecht arbeiten lässt oder weil man nachts wegen der Wärme nicht einschlafen kann

Doch zum Glück gibt es so einige Gadgets , die Abkühlung versprechen

Ventilatoren sind der Klassiker, wenn es um die Hitzebekämpfung im Büro oder in der Dachgeschosswohnung geht. Da ihr den "klassischen" Ventilator so gut wie überall finden könnt, erlauben wir uns heute, euch zwei besondere Varianten vorzustellen. Und hier erfährst du, wie du auch in heißen Sommernächten gut schlafen kannst,

1. Hoch und leise: der Turmventilator von Clatronic

Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Ventilatoren liegt auf der Hand: Durch mehr Höhe wird eine bessere Luftverteilung ermöglicht.

Der Clatronic Tower Turmventilator hat etwa eine Höhe von 76 cm, läuft auf 50 Watt, ist rundum drehbar und die Oszillation beträgt 75 Grad. Er verfügt über 3 Gänge und ein Pluspunkt, auf den auch beinahe alle Amazon-Kundenbewertungen hinweisen, ist, dass er sehr leise den Raum durchlüftet, nahezu geräuschlos.

2. Immer die Hände frei: tragbarer Nackenventilator

Auch hier muss man nicht lange überlegen, welchen Vorteil der Nackenlüfter bringt: Er schenkt nicht nur im Büro Abkühlung, sondern kann eben auch unterwegs getragen werden. Er eignet sich also perfekt für Reisen im Freien, Campingurlaube, Festivals und alle anderen sommerlichen Outdoor-Aktivitäten. Die Akkulaufzeit beträgt nach dem Aufladen drei Stunden. Auch gut: Die Hände hat man mit dem tragbaren Halsventilator immer frei. Ob man während der angenehmen und sicheren Abkühlung also arbeitet oder Gemüse schneidet fürs abendliche Dinner - beides ist problemlos möglich.

3. Immer cool mit dem Eis-Handtuch

Dieses kühlende Handtuch kann zwar nicht für eine dauerhafte Durchlüftung sorgen wie der Nackenventilator, der Erfrischungseffekt ist dennoch garantiert. Gerade nach dem Sport sicherlich eine Wohltat! Das Mikrofaser-Kühltuch behält seine Wirkung über bis zu drei Stunden bei. Es ist außerdem wieder verwendbar und kann um den Hals oder die Stirn ganz nach Belieben getragen werden. Hilft auch bei Kopfschmerzen und ist nicht ausschließlich für Menschen erfunden - Hitze geplagten Vierbeinern hilft es genauso.

4. Kühlung immer dabei: mobile Klimaanlage

Für eine noch stärkere Abkühlung können mobile Klimageräte sorgen. Die mobile Klimaanlage von OMISOON verbraucht nur 10 Watt pro Stunde, zählt damit zu den energiesparenden Geräten auf dem Markt. Die Lüftergeschwindigkeit lässt sich auf drei Stufen einstellen und besitzt ein integriertes Nachtlicht in einer Auswahl von sieben Farben. Durch die kleine Größe des Gerätes lässt es sich einfach ins Büro, Schlafzimmer oder Wohnzimmer mitnehmen.

5. Die Dusche für die Hosentasche: Mini-Wassersprüher

Wenn Wind und kühle Luft nicht mehr ausreichen, können Wassersprüher helfen. Besonders fancy ist dieses Gerät, das laut Hersteller mit Ultraschallvibrationstechnologie feinsten Nebel. Dafür wird ein Akku benötigt, der sich via USB laden lässt. In das Gadget lässt sich ganz leicht Wasser einfüllen und zur Abkühlung ins Gesicht oder auf andere Körperstellen sprühen. Wegen seiner geringen Größe kann der Sprüher ganz leicht mitgenommen werden.

