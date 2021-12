Warnung der Bundesnetzagentur

der Saugroboter überträgt Bilder

überträgt Bilder rechtliche Lage

Smartwatch kann viel - zu viel?

kann viel - zu viel? Vorsicht bei GPS/GSM-Trackern

Tipps der Netzagentur

Harmlos wirkendes Spielzeug und Haushaltsgeräte verstecken oftmals kleine Geheimnisse. Die Bonner Bundesnetzagentur überwacht, ob in elektronischen Geräten verbotene Bauteile installiert sind, die Audio- oder Bilddateien unbemerkt weiterleiten können.

Staubsauger überträgt Bilder

Die Bundesnetzagentur warnt Käufer*innen vor verborgenen Kameras und Mikros. 4600 Produkte wurden in 2021 von der Bundesnetzagentur aus dem Verkehr gezogen, weil sie Spionagegeräte in sich trugen.

Dass auch Sprachassistenten und Smart-TVs mehr von ihrer Umgebung mitbekommen als sie sollten – das hat sich unter datenschutzbesorgten Verbrauchern herumgesprochen. Als "besonders heimtückische" Alltagsgegenstände sind den Mitarbeitenden der Bonner Agentur in jüngster Zeit etwa Duftspender, Taschentuchboxen und Saugroboter aufgefallen.

Die Bundesnetzagentur warnt auch vor intelligentem Spielzeug oder vernetzten Alltagsgegenständen wie Rauchmeldern, in denen ebenfalls versteckte Kameras oder versteckte Mikrofone zu finden sind.

Deutschland hat Verbote: Das gilt

"Diese Produkte sind in Deutschland verboten, wenn sie zusätzlich Audio- oder Bilddateien an ein mobiles Endgerät weiterleiten können. Dies dient dem Schutz der Privatsphäre", so Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.

"Wir warnen Verbraucher vor Spionagegeräten und raten, die Produktbeschreibung vor dem Kauf genau zu lesen." Staubsauger können beispielsweise heimlich Bilder und Töne an ein Smartphone übertragen. Kurz vor Weihnachten prüfte die Bundesnetzagentur mehrere Geräte auf solche verbotenen Zusatzfunktionen.

Auch hat sie Verbraucher*innen aufgefordert, bei "intelligentem" Spielzeug und digital vernetzten Geräten sehr genau hinzuschauen.

Smartwatch kann viel - zu viel?

Verfügt etwa eine Smartwatch neben einer normalen Telefonfunktion über eine Abhörfunktion, oft bezeichnet als "voice monitoring", "Babyfonfunktion", "one-way conversation", oder eine verdeckte Kamera, dann müssen sie inaktiv bleiben.

Das Mikrofon beziehungsweise die Kamera der Smartwatch kann in diesen Fällen entweder per App oder per SMS-Befehl aktiviert werden.

Alle Stimmen und Geräusche im Umfeld der Uhr können dann von einem Dritten mitgehört werden. Weder der Träger der Uhr noch die Gesprächspartner des Uhrenträgers können dies erkennen.

Vorsicht bei GPS/GSM-Trackern

Man sollte auch auf den Kauf von GPS-/GSM-Trackern verzichten, die über eine Abhörfunktion verfügen. Diese kann per App oder SMS-Befehl aus der Ferne aktiviert werden, sodass sie grundsätzlich jeder nutzen kann, der Kenntnis von der Telefonnummer der SIM-Karte des GPS-/GSM-Trackers hat.

Der Sicherheitsspezialist Kaspersky erläutert in seinem Verbraucher-Service vier Methoden, um Spionagekameras zu finden.

Tipps von der Netzagentur

Darauf sollten Verbraucher*innen beim Kauf der genannten Produkte besonders achten:

Verfügt das Produkt über eine funkfähige Kamera oder ein funkfähiges Mikrofon? Werden Bild- oder Audiodateien kabellos an Dritte übertragen, ohne dass der Aufgenommene davon Kenntnis oder die Aufnahmesituation unter Kontrolle hat? Kann auf das Mikrofon oder die Kamera heimlich von extern zugegriffen werden?

In all diesen Fällen ist das Produkt verboten. Die Bundesnetzagentur rät Verbraucherinnen und Verbrauchern, sich vor dem Kauf von vernetzten Alltagsgegenständen über deren genaue Funktionsweise zu informieren. Außerdem ist zu empfehlen, die Produktbeschreibung und Datenschutzbestimmungen der dazugehörigen Apps genau zu prüfen.