Der Hersteller General Mills ruft in Kooperation mit der Genuport Trade GmbH Speiseeis-Produkte der Marke Häagen-Dazs zurück. "Im Rahmen unserer Qualitätskontrollen mussten wir bedauerlicherweise feststellen, dass sich in diesem Produkt möglicherweise Rückstände von Ethylenoxid befinden", so der Hersteller in einer Pressemitteilung.

Verbraucherinnen und Verbraucher, deine eine der folgenden betroffenen Packungen des Häagen-Dazs-Eis gekauft haben, können diese in den Handel zurückbringen. Der Verkaufspreis wird erstattet.

Häagen-Dazs-Eis zurückgerufen: Rückstände von Ethylenoxid möglich

Andere Produkte der beliebten Eis-Marke können bedenkenlos verzehrt werden, heißt es.

Betroffen sind folgende Packungen:

Vanilla 460 ml mit dem Barcode 3415581101010 und dem MHD bis einschließlich 21.05.2023

Vanilla 95 ml mit dem Barcode 3415581311716 und dem MHD bis einschließlich 21.05.2023

Classic Collection 4x 95 ml oder 380 ml mit dem Barcode 3415581505719 und dem MHD bis einschließlich 21.05.2023

Weitere Informationen erhalten Verbraucher*innen unter info@genuport.de oder der Telefonnummer +49 40-52841-01.