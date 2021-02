Im Lockdown die Haare zuhause selber schneiden: Was Sie dafür brauchen

Während des aktuellen Lockdowns haben Friseure geschlossen

Haare zu Hause selber schneiden ist die beste Alternative gegen wild wachsende Haare

Mit diesen Haarschneidern und Scheren kommen Sie auch ohne Friseur gut frisiert durch die Pandemie zu kommen

Die Friseursalons sind durch den aktuellen Lockdown geschlossen. Sehr viele Friseure sehen sich derzeit in ihrer Existenz bedroht, so auch die Friseure im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Mit einer Mahnwache und Kerzen machte das "Haareck"-Team auf die Lage der Friseure aufmerksam. Einfach wild wuchern lassen ist für viele keine Option, also müssen Alternativen her. Haare selbst schneiden ist oft gar nicht so einfach - aufwendige und komplizierte Frisuren sind wohl eher nicht drin. Aber mit dem Haarschneider den Nacken ausrasieren oder einfach die Haare auf ein paar Millimeter kürzen - das geht auf jeden Fall.

Haarschneider - die Alternative zum Friseur für zu Hause

Sucht man im Internet nach Haarschneidemaschinen, stößt man sehr schnell auf ein wahres Allround-Talent: die Hatteker Profi Haarschneidemaschine. Als Haarschneider, Bartschneider und Detailschneider bietet das Gerät drei Mehrzweck-Aufsätze, womit es wunderbar für alle Gesichtsfrisuren geeignet ist. Durch die Kombination von Titan- und Keramikklingen wird ein zarter Haarschnitt erzielt, der für alle Haartypen von Kind bis zum Erwachsenen taugt. Zudem kann die Klinge zum Reinigen bequem abgenommen werden. Das selbst schärfende System sorgt für feine Schärfe und lang anhaltende Leistung.

Auch die Akku-Laufzeit überzeugt: In der Haarschneidemaschine ist ein Lithium-Akku mit hoher Kapazität verbaut. Der schnell aufladbare 800-mAh-Li-Akku ist in 1,5 Stunden voll aufgeladen und liefert eine starke Leistung von bis zu 90 Minuten Laufzeit. Bei Amazon ist das Gerät momentan ein Bestseller.

Im Paket enthalten ist neben verschiedenen Aufsätzen ein Präzisionskamm und ein Führungskamm. Zudem ist neben dem Haarschneider auch ein Bartschneidekopf inbegriffen, welcher in verschiedenen Stufen nutzbar ist.

Unsere Tipps für Haarschneidemaschinen

Ein weiterer Klassiker unter den Haarschneidemaschinen ist der preislich günstigere HC5010 Haarschneider der Marke Braun*. Mit neun Längeneinstellungsoptionen hat man die Flexibilität zur Erstellung eines neuen Styles zu jedem Anlass. Der smarte Trimmerkammaufsatz sorgt für acht kürzere Längen zwischen 3 und 24 Millimetern, während man ohne die Kammaufsätze eine besonders kurze Längeneinstellung verwendet werden kann.

Die scharfen Klingen des Braun Haarschneiders sind für lebenslangen Gebrauch konzipiert und bieten die beste Schnittpräzision für jede Frisur. Die ultrascharfen Trimmelemente aus rostfreiem Stahl stellen sicher, dass selbst lange oder dicke Haare keine Herausforderung darstellen. Der kabellos nutzbare Haarschneider kann außerdem unter fließendem Wasser einfach gereinigt werden.

Für noch mehr Leistungsumfang und sorgt die Haarschneidemaschine HC7460 von Philips*. Die Maschine bietet einen schnelleren und präziseren Haarschnitt dank eines "Turbo-Modus" und motorisierten Kämmen. Mit einer Akku-Laufzeit von 120 Minuten liefert der Haarschneider eine langanhaltende Schneideleistung. Diese wird dank selbst schärfender Edelstahlklingen unterstützt. 60 einstellbare Schnittlängen (von 0,5 bis 42 Millimetern) und eine intuitiver digitaler Touch-Steuerung machen den HC7460 zu einem Haarschneider der Spitzenklasse. Eine Übersicht über die beliebtesten Haarschneider bei Amazon finden Sie hier*.

Schere und Kamm für Feinschliff - und für den Bart

Wer seinen Haaren nicht nur mit der Haarschneidemaschine zu Leibe rücken will, sollte sich nach Scheren umschauen. Extra scharfe Friseurscheren* bieten allen, die sich etwas mehr Finesse beim Haareschneiden zutrauen, scharfen und präzisen Schnitt.