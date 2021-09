Änderung bei Aldi Nord und Aldi Süd

Discounter startet neuen Onlineshop

Kundinnen und Kunden müssen sich auf Neuerungen gefasst machen

Der E-Commerce ist der große Gewinner der Corona-Pandemie. Die Statistiken zeigen, dass der Online-Handel so stark ist, wie nie zuvor. Darauf reagieren die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd. Ab sofort machen beide Unternehmensgruppen gemeinsame Sache und vereinheitlichen ihren bisherigen Online-Shop "Aldi liefert". Mit dem Start des neuen "Aldi Onlineshop" kommen einige Änderungen auf die Bestellenden zu.

Neuer Aldi-Onlineshop: Das ändert sich für Kundinnen und Kunden

In einer Pressemitteilung (21. September 2021) verkündete der Discounter Aldi das Ende des Online-Angebots "Aldi liefert". Bislang mussten Kundinnen und Kunden vor ihrer Online-Bestellung noch das passende Liefergebiet auswählen. Abhängig vom Wohnort wurden die Bestellenden entweder von Aldi Nord oder Aldi Süd beliefert.

Bei einer Bestellung im neuen "Aldi Onlineshop" entfällt dieser Schritt nun. Ein optimiertes Logistiknetzwerk sorgt für kürzere Lieferzeiten und eine höhere Warenverfügbarkeit. Der Discounter verspricht, dass montags und donnerstags ab sieben Uhr neue Angebote verfügbar sein werden. Damit ist der Onlineshop eine Stunde schneller als bisher.

Auch thematisch hat sich das Online-Angebot von Aldi weiterentwickelt. Besonders im Bereich Elektronik, Lifestyle und Freizeit will der Discounter nachlegen. Diese sollen in Zukunft an saisonale Anlässe wie Weihnachten, Ostern oder die Grill- und Gartensaison angepasst werden. Ein paar alte Gewohnheit soll das neue Konzept allerdings weiterhin beibehalten. Erinnerungsbenachrichtigungen zu Wunschartikeln, die transparente Sendungsverfolgung via parcelLab oder den sicheren Check-out per PayPal, Kreditkarte oder KLARNA werden auch in Zukunft bei Bestellungen verfügbar sein.

Attraktiver und kundenfreundlicher: Das verspricht der neue Onlineshop von Aldi

Ein neuer Look und ein vereintes Sortiment sollen das Portal kundenfreundlicher machen. "Eines unserer wesentlichen Grundprinzipien ist es, dass wir ein attraktives und gleichzeitig ausgesuchtes Sortiment anbieten", erklärt Kai Schmidhuber, Geschäftsführer ALDI E-Commerce. "Diesen Anspruch möchten wir nun auch digital mit einem einheitlichen Sortiment stärker verfolgen. Wir treffen für unsere Kundschaft eine Vorauswahl an besonders attraktiven Produkten und bieten diese online zum Kauf an."

Der verstärkte Einsatz des themenbasierten Sortiments soll es Kundinnen und Kunden außerdem leichter machen, passende Artikel zu finden. "Dank der Themenwelten finden unsere Kunden künftig Artikel passend zu einem bestimmten Anlass im 'Aldi Onlineshop' gebündelt an einem Ort. Analog zu unserem stationären Angebot gilt unser Preis-Leistungs-Versprechen darüber hinaus natürlich auch online", sagt Moritz Scheffler, ebenfalls Geschäftsführer des Aldi E-Commerce.

Der Online-Shopping-Riese Amazon hat ebenfalls eine Änderung geplant. Kundinnen und Kunden könnten in Zukunft ihre Bestellungen nur mit einem Passwort in Empfang nehmen.