Die Deutsche Bahn – für manch einen, das einzig wahre Transportmittel. Für andere ist die Bahn dagegen ein rotes Tuch. Doch die Deutsche Bahn AG möchte ihr Image aufpolieren und wirbt aktuell mit einem Billig-Angebot für junge Menschen unter 27 Jahren.

Auch die Aktion der kostenlosen Stornierung von Fahrten aufgrund der Corona-Krise ist ein richtiger Schritt in Richtung Kundenfreundlichkeit. Allerdings wird die Deutsche Bahn auch immer wieder zum Ziel von Kriminellen und der Name missbräuchlich verwendet. So war die E-Mail mit dem 500 Euro Gutschein für die Deutsche Bahn beispielsweise eine Fake-Nachricht.

Verbesserung des Kundenservice bei der Deutschen Bahn

Dass die DB aber an ihrem Image arbeitet, sieht man auch auf den Webseiten, wo es um Tipps und Tricks geht.

Dort erfahren Sie beispielsweise, wie Sie die Lounges und die Bordgastronomie während der Corona-Zeit nutzen können.

Außerdem gibt es Informationen darüber, was Sie machen können, wenn Sie Ihre BahnCard verloren haben oder worauf Sie bei der ersten Bahnreise mit Baby achten sollen.

Fahrkartenautomat kaputt: Das können Sie jetzt tun

Sie sollten sich an Ihrem Bahnsteig zunächst umschauen, ob es noch einen weiteren Automaten zu entdecken gibt, den man vielleicht nutzen könnte. Falls ja, kaufen Sie Ihre Fahrkarte dort.

Alternativ gehen Sie in das Reisezentrum am Bahnhof, so vorhanden. Dort können Sie auch den defekten Automaten melden. Der Nachteil hier: bei hohem Besucheraufkommen verpassen Sie eventuell Ihren Zug.

Bevor Sie aber ohne Ticket in den Zug steigen, sollten Sie sich die Automatennummer des defekten Gerätes notieren und wenn möglich ein Bild des kaputten Automaten knipsen. So können Sie nachweisen, dass das Teil auch wirklich defekt ist. Falls Sie die Zeit haben, rufen Sie die Entstörungsstelle unter der Nummer 0800-2886644 an und melden Sie die Störung des Automaten. Alternativ ist eine Meldung an das DB Social Media Team auf Facebook und Twitter möglich.

Meldung der Störung beim Zugpersonal

Haben Sie keine Fahrkarte bekommen und sich die Daten des defekten Gerätes notiert, steigen Sie in den Zug und suchen auf dem schnellstmöglichen Weg den/die Zugbegleiter/in auf. Diese/r wird Ihnen ein Ticket ausstellen.

Sie sollten das Zugpersonal aber über die Störung des Automaten informieren. Sollten Sie keinen Zugbegleiter finden, kaufen Sie Ihre Fahrkarte am ersten Umsteigebahnhof.

Alternative zur Fahrkarte: Mobilticket auf dem Handy nutzen

Wenn Sie sich von den Automaten gar nicht abhängig machen wollen, nutzen Sie die App DB Navigator. Damit können Sie sich mobil von unterwegs das Ticket kaufen und haben es als Handy-Ticket auch wirklich immer dabei. Über die App können Sie Fahrkarten für den Regional- und Fernverkehr sowie für ausgewählte Verbunde kaufen.

Hinweis der Deutschen Bahn: In vielen Fällen kann der Zugbegleiter direkt überprüfen, ob tatsächlich eine Störung des Automaten vorliegt. Wenn das nicht möglich ist, wird er Ihnen eine sogenannte Fahrpreisnacherhebung ausstellen. Machen Sie dabei deutlich, dass der Automat vor der Abfahrt gestört war. Die bearbeitende Stelle wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.

