Das flüssige Würzmittel Maggi kennen die meisten wahrscheinlich noch aus der Kindheit. Die Soße passt zu fast allen Soßen, Braten oder Suppen und die meisten werden wohl eine Flasche Zuhause stehen haben.

Experten sehen die Würzsoßen von Maggi, Carat, Cenovis & Co. allerdings kritisch. Was steckt in den Soßen genau drin?

Maggi, Knorr & Co.: Was steckt in der Würzsoße?

Die Zutaten für die Würzsoßen sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Der Hauptbestandteil ist jedoch in der Regel Salz oder "biologisch aufgeschlossenes Eiweiß" beziehungsweise "Eiweißhydrolysate" oder auch "hydrolysiertes Eiweiß". Bei diesen Zutaten handelt es sich um sogenannte getarnte Geschmacksverstärker. Sie sind vergleichbar mit Hefeextrakt.

In der bekannten Maggi-Soße sind laut Nestlé folgende Zutaten:

Pflanzliches Eiweiß, biologisch aufgeschlossen (bestehend aus Wasser, Weizenproteinen, Salz)

Wasser

Aroma (enthält Weizen)

Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat

Geschmacksverstärker Dinatriuminosinat

Salz

Zucker

In der Carat-Würzsoße befinden sich folgende Zutaten:

Wasser

pflanzliches Eiweißhydrolysat

Speisesalz

In der Flüssigwürze "Delikat" von Knorr sind folgende Zutaten zu finden:

Trinkwasser

Salz

Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat

Farbe: Karamell

Ammoniak

Säure: Zitronensäure

Aromen: Extrakte von Liebstöckel

In der "Flüssig Würze" von K-Classic sind folgende Zutaten enthalten:

Wasser

Speisesalz

Zucker

Brantweinessig

hydrolysiertes Sojaprotein

Aromen

Liebstöckelextrakt

Maggi ist Ansammlung von Geschmacksverstärkern

Maggi besteht aus drei Arten von Geschmacksverstärkern und kann somit als eine Ansammlung von Geschmacksverstärkern bezeichnet werden.

Auch andere flüssige Würzsoßen – von Knorr, Carat oder Eigenmarken der Supermärkte – schneiden in dieser Hinsicht nicht besser ab und können als flüssige Geschmacksverstärker angesehen werden.

Wie ungesund ist Maggi?

Nun fragen sich wahrscheinlich viele, wie ungesund Maggi ist. Dazu kann zum Glück gesagt werden: In kleinen Mengen ist Glutamat unbedenklich und du kannst ohne Bedenken deine Speisen mit ein paar Tropfen Maggi, Carat & Co. aufpeppen.

Wissenschaftler raten jedoch davon ab, über einen längeren Zeitraum sehr große Mengen des Geschmacksverstärkers zu sich zu nehmen. Sie gehen davon aus, dass Glutamat womöglich Schäden im Gehirn verursachen könnte.

Zudem steht der Stoff im Verdacht Alzheimer, Parkinson und andere neurodegenerativen Erkrankungen auszulösen. Glutamat soll zudem das hormonelle Gleichgewicht stören und die natürliche Gewichtsregulation des Körpers negativ beeinflussen.

Salzgehalt enorm hoch bei Würzsoßen

Besonders kritisch sehen Forscher*innen den Salzgehalt in flüssigen Würzmitteln. Aktuell liegt der Salzgehalt bei einem Maggi-Produkt bei 18,2 Gramm pro 100 Gramm. Das Produkt besteht also bis zu 20 Prozent aus Salz.

Bei Carat hat die Würze sogar noch einen höheren Salzgehalt: 26,6 Gramm pro 100 Gramm Produkt. Getoppt werden die beiden von Knorr-Delikat Soße mit 29 Gramm pro 100 Gramm. Die Knorr-Soße besteht als zu fast einem Drittel aus Salz.

Wer also Maggi & Co. zu seinen Gerichten hinzufügt, sollte auf das zusätzliche Salzen verzichten. Ein zu hoher Salzkonsum kann nämlich zu Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Es gibt außerdem eine Reihe an guten Salzalternativen.

Wenn du Flüssigwürze oder Würfel in kleinen Mengen verwendest, solltest du jedoch keine gesundheitlichen Probleme befürchten.