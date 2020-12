Die Firma "Lorenz Snack-World" ruft aktuell Erdnüsse und Chips zurück.

In den Snacks wurde Senf nachgewiesen.

Senf kann für Allergiker gefährlich werden.

Die Produkte sollen von Allergikern nicht mehr verzehrt werden.

"Lorenz Snack-World" ruft vorsorglich Produkte, deren Rezepturen eine Wasabi-Würzung enthalten, in Deutschland zurück.

Die in den Produkten enthaltene Wasabi-Würzung enthält unbeabsichtigt das Allergen Senf.

Lorenz ruft Erdnüsse und Chips mit Wasabi-Würzung zurück

Betroffen sind ausschließlich die Produkte "Crunchips WOW Cream & Mild Wasabi" und "Wasabi Erdnüsse" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten gemäß unten angeführter Liste. Alle anderen Produkte von Lorenz Snack-World sind nicht betroffen.

Bei auf Senf empfindlichen Allergikern kann dies zu Unverträglichkeitsreaktionen des Allergie-Typs 1 führen. Dies bedeutet, Allergiker verspüren in der Regel eine sofortige allergische Reaktion des Körpers während oder unmittelbar nach Verzehr des Allergens. Senf-Allergiker sollten die betroffenen Produkte nicht zu konsumieren. Nicht-Allergiker können die Produkte weiterhin uneingeschränkt verzehren.

Da Senf auf der Verpackung nicht als Allergen deklariert ist, reagiert "Lorenz Snack-World" aufgrund des vorbeugenden Verbraucherschutzes mit einem sofortigen Rückruf der betroffenen Produkte. Die genannten Produkte werden zudem derzeit aus den Handelsfilialen entfernt.

Kunden erhalten umgehend Ersatz

Auf Senf allergische Verbraucher*innen, die Produkte mit den weiter unten angeführten veröffentlichten Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft haben, können die Packungen gegen Ersatz im Einzelhandel, in dem die Produkte gekauft wurden, zurückgeben. Bei Rückgabe im Einzelhandel erhalten Kunden auch ohne Kassenbon umgehend Ersatz. Im Ermessen des Händlers steht, ob dies durch ein Ersatzprodukt oder eine Kaufpreiserstattung erfolgt.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist jeweils auf der Verpackungsrückseite aufgedruckt. Weitere Informationen erhalten Kund*innen beim Verbraucherservice von Lorenz Snack-World unter www.lorenz-snackworld.de oder per E-Mail: Verbraucherservice@lbsnacks.com.

Übersicht vom Rückruf betroffener Produkte mit Wasabi-Würzung mit Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD):

Crunchips WOW Cream & Mild Wasabi, 110 g; MHD: 30.11-2020 - 03.05.2021

Wasabi Erdnüsse, 100 g; MHD: 03.11.2020 - 01.06.2021

Wasabi Erdnüsse, 800 g; MHD: 05.11.2020 - 26.04.2021

