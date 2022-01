Deutschland vor 18 Minuten

Teurer Alltag

So teuer wird dein Leben 2022: Steigender Strompreis, teurer Sprit - Energiepreise gehen durch die Decke

In vielen Bereichen werden 2022 die Preise steigen- Verbraucher*innen müssen mehr zahlen: Sei es bei Gas und Diesel, aber auch Strom oder das Porto der Post: Wir geben einen Überblick, was in diesem Jahr teurer wird.