Trendelburg vor 34 Minuten

Sonneblumenöl

Edeka-Filiale weigert sich, überteuertes Öl zu verkaufen: "Es gibt Grenzen!"

Pflanzenöl ist derzeit sehr teuer und häufig ausverkauft. Eine Edeka-Filiale in Hessen will diesen Trend nicht mitmachen und zeiht eine radikale Schlussfolgerung. In sozialen Medien wird sie dafür gefeiert.