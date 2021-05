Supermarkt: So dreist wird unser Kaufverhalten manipuliert

Wer seinen Einkauf im Supermarkt nicht plant, kauft in der Regel mehr, als tatsächlich benötigt. An der Kasse ist der Einkaufswagen mit doppelt so vielen Produkten beladen, wie eigentlich geplant. Doch wieso passiert uns das immer wieder? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: Die Supermärkte manipulieren uns.

Klar ist: Supermärkte wollen Gewinn machen - und das so effizient wie möglich. Das Ziel ihrer Kunden ist das Gegenteil: Sie wollen möglichst viele Produkte für kleines Geld erwerben. Im Laufe der Zeit haben die Supermarkt-Riesen verschiedene psychologische Tricks etabliert, um unser Unterbewusstsein zu manipulieren und dadurch unser Kaufverhalten zu beeinflussen. Welche Tricks das im Einzelnen sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

Mit diesen 8 Tricks wollen Supermärkte unser Kaufverhalten manipulieren

Trick 1: Frische Backwaren im Eingangsbereich

Es gibt heute kaum einen Discounter oder Supermarkt ohne eine kleine Bäckerei oder eine Backstation. Häufig befinden sich diese im Eingangsbereich oder in der Nähe der Kasse. Der Trick dahinter: Die frischen Backwaren verbreiten angenehme Gerüche, wenn wir den Laden betreten, und wir bekommen Appetit - wer hungrig einkauft, der kauft mehr.

Trick 2: Zu große Einkaufswagen, die gefüllt werden sollen

Die Einkaufswagen in Supermärkten sind oft viel zu groß, und kleine Körbe gibt es, vor allem in Discountern, häufig nicht. Die Produkte gehen so regelrecht unter. Wenige Artikel im großen Einkaufswagen geben uns das Gefühl, mehr einkaufen zu müssen. Tipp: Für kleine Einkäufe reicht ein Stoffbeutel oder ein Einkaufskorb völlig aus.

Trick 3: Wohlfühlatmosphäre mit angenehmer Temperatur und schöner Musik

Warum die Obst- und Gemüseabteilung meist ziemlich am Anfang eines Ladens aufgebaut ist? Die bunt leuchtenden frischen Lebensmittel haben eine angenehme Wirkung auf uns. Unser Unterbewusstsein reagiert aber auf noch viel mehr beim Einkauf: So wird meist Musik gespielt, die uns entschleunigen soll. Der Kunde soll dadurch mehr Zeit im Supermarkt verbringen. Übrigens: In Neuseeland gibt es ein völlig neues Supermarkt-Konzept, in dem bewusst auf Musik verzichtet wird. Was dahinter steckt, lesen Sie hier. Auch die Temperatur spielt im Supermarkt und Discounter eine entscheidende Rolle: Die Temperatur im Laden liegt konstant bei 19 Grad. So ist es weder zu kalt, noch zu warm.

Trick 4: Die Streck- und Bückware

Wer träge ist, sich beim Einkaufen nur ungern streckt oder bückt, zahlt am Ende mehr. Das zeigt ein regelrechter Klassiker der Supermarkt-Fallen. Denn auf Augenhöhe liegt lediglich Markenware. Die sogenannte Streck- und Bückware ganz oben und ganz unter im Regal ist zwar preiswerter, aber nur schwer zu erreichen. Wer es eilig hat, nimmt oft nur die Ware auf Augenhöhe wahr.