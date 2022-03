DHL verpflichtet Nutzerinnen und Nutzer zur App

Auch im April ändert sich wieder einiges für Verbraucher*innen in Deutschland. Welche Gesetze, Regelungen, Verordnungen und Änderungen ihr kennen sollten, sehr ihr in unserem Überblick.

DHL macht die App zur Pflicht

Ab dem ersten April 2022 soll die Abholung von Bestellungen, die bei einer Packstation liegen, nur noch über die App "Post & DHL" möglich sein. Bislang konnte man Bestellungen noch mit einem Code, der per Mail zugeschickt wurde, und einer Kundenkarte abholen.

Diese Kundenkarte wird aber obsolet, wie DHL seiner Kundschaft mitteilte. Zukünftig ist deshalb die App neben der Registrierung bei DHL Pflicht.

Über die App sollen Informationen zu den Paketen und Abholcodes abrufbar sein. Eine Ausnahme soll es aber dennoch geben: Pakete, die nicht an eine Packstation adressiert, aber dorthin umgeleitet wurden, können weiter mit Benachrichtigungskarte abgeholt werden. Warum es zu dieser Umstellung kommt, erfahren ihr in unserem ausführlichen Bericht.

Corona-Beschränkungen ab dem 2. April

Die aktuellen Corona-Maßnahmen wurden noch bis zum 2. April 2022 verlängert. Welche Bestimmungen bis dahin gelten, erfahren ihr hier. Danach sollen die Beschränkungen weitestgehend aufgehoben werden, trotz Rekordinzidenzen.

Wegen der Infektionszahlen kündigt sich nun ein regelrechter Flickenteppich ab Bestimmungen an. Denn: Laut dem aktuellen Infektionsschutzgesetz können die Länder in "Hotspots" härtere Maßnahmen beschließen. Nicht geklärt ist jedoch, ob auch ein ganzes Bundesland ein "Hotspot" sein kann. So gelten – vorerst – ab dem 2. April laut Infektionsschutzgesetz folgende Regeln:

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie lokale Regelungen "nach Infektionslage".

Mindestlohn steigt 2022, für Zeitarbeiter bereits ab 1. April

Der Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde wurde von der Regierung bereits 2021 beschlossen, spätestens eingeführt werden soll er noch in diesem Jahr. Geplant ist eine Erhöhung in zwei Schritten bis zum 1. Oktober 2022 auf 12,00 Euro brutto pro Arbeitsstunde. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 10,45 Euro. Wer als Zeitarbeiter*in beschäftigt ist, für den erhöht sich der Mindestlohn bereits zum 1. April auf 10,88 Euro.

Umzugspauschale für berufsbedingten Umzug steigt

Wer aus beruflichen Gründen umziehen muss, der hat ab April 2022 die Möglichkeit eine erhöhte Umzugskostenpauschale in der Steuererklärung geltend zu machen. Bei alleinstehenden Personen steigt diese Pauschale von 870 auf 886 Euro. Bei Verheirateten gibt es einen Zuschlag von 590 Euro, eine Steigerung um 10 Euro von bislang 580 Euro. Nach einem Umzug kann für Kinder, die Nachhilfeunterricht in Anspruch nehmen, ein Höchstbetrag von 1881 Euro bei der Steuer geltend gemacht werden. Dieser Betrag lag bislang bei 1160 Euro.

Mehr Gehalt für Beamtinnen und Beamte

Beamt*innen bekommen ab dem 1. April, genau wie Versorgungsempfänger*innen, mehr Gehalt. Ab April werden die Gehälter um rund 1,8 Prozent angehoben, wie Beamtenbund und Tarifunion (dbb) mitteilten. Wie viel Gehalt der Berufsgruppe nun zusteht, ist in der Tabelle des dbb aufgelistet.

Autoreifen werden teurer

Schlechte Nachrichten für Autofahrer*innen. Viele Hersteller von Autoreifen haben vor, ab dem 1. April den Preis für Sommerreifen zu erhöhen. Michelin hatte zuerst die Preiserhöhung angekündigt. Zu den Gründen äußerte sich der Analyst der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Frank Biller gegenüber Autoflotte.de. "Die Hersteller müssen ihre Preise anheben, andernfalls würden ihre Gewinnmargen schrumpfen", erklärte der Experte.