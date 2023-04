Splendid Research hat untersucht, welche Schokoladenmarken in Deutschland in 2022 den besten Ruf hatten.

Das Ergebnis überrascht kaum: Die bekanntesten Marken haben auch den besten Ruf.

Beste Schokoladenmarken: Milka, Ritter Sport und Merci

An der Spitze des Wettbewerbs ist Milka mit einer Markenbekanntheit von 97 Prozent. Die Marke erzielte mit 71,8 Punkten außerdem einen hohen Wert im Image-Score. Milka wird vor allem als Hersteller mit hoher Innovation (71,9 Punkte) wahrgenommen. Zudem hat man Milka ein hohes Maß an Kundenpassung (73,7 Punkte) zugeschrieben.

Auf dem zweiten Platz befindet sich Ritter Sport mit 69,0 Punkten. Im Image-Rating ist Ritter Sport jedoch sogar mit 72,4 Punkten vor Milka. Ritter Sport kann besonders bei den Image-Attributen "Attraktivität" (77,2 Punkte) und "hohe Qualität" (76,8 Punkte) hohe Punktzahlen verzeichnen.

Merci, der drittplatzierte Schokoladenhersteller (65,0 Punkte) landet mit einem Image-Score von 69,6 Punkten auf Platz fünf des Image-Rankings, dies kann das Unternehmen jedoch mit einer hohen Bekanntheit (93,4 Punkte) ausgleichen. Merci wird mit hoher Qualität (78,3 Punkte), einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis (66 Punkte) und einer hohen Kundenpassung (66,5 Punkte) in Verbindung gebracht.

Schokoladen-Ranking: Lindt auf Platz vier, Kinder-Schokolade auf fünf

Den vierten Platz hat sich mit 64,8 Punkten Lindt geschnappt. Dicht gefolgt von Kinder-Schokolade mit 64,5 Punkten.

"Unter den Top 5 finden sich ausschließlich seit vielen Jahrzehnten etablierte Namen wieder. Die Bekanntheit liegt in dieser Branche über dem Durchschnitt, ebenfalls sprechen die teils knappen Abstände in der Spitze der Top 10 für einen gesunden Wettbewerb", erklärt Norman Habenicht von Splendid Research.

Die Marken Merci, Lindt und Kinder-Schokolade liegen also relativ dicht beieinander.

Bekannte Marken laut Öko-Test nicht zwangsläufig gut

Dass bekannte und beliebte Schokoladenmarken nicht automatisch auch qualitativ gut sein müssen, zeigt ein älterer Test von Öko-Test: In der 2019 vorgenommenen Untersuchung bekamen unter anderem die Marken Milka und Lindt die Note "mangelhaft" und fielen durch. In der Kritik standen der zu hohe Gehalt von Mineralölbestandteilen und die Intransparenz in der Kakaoproduktion. Gute Bewertungen erhielt Ritter Sport, obwohl die Schokolade in Bezug auf die Transparenz auch Abzüge erhalten hat.

Bei Stiftung Warentest zeigte sich in einem Test ein etwas anderes Bild. Hier erhielt Milka eine Gesamtnote von 2,0 und erreichte den zweiten Platz. Die Differenz der Ergebnisse muss nicht verwundern: Je nach getesteten Kriterien und selbst gesetzten Schwerpunkten schneiden die Produkte unterschiedlich ab. Bei Stiftung Warentest hat man beispielsweise mehr Wert auf Geschmack und Konsistenz gelegt. Bei Öko-Test sind Kategorien, wie die Lieferketten, stärker ins Gewicht gefallen.

