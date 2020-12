Rückruf bei Rossmann: Desinfektionsmittel erhält Verkaufsverbot

Kunden sollen Produkt nicht verwenden

Kunden werden eindringlich gebeten, das Desinfektionsmittel zurückzubringen

Seit die Corona-Krise begonnen hat, ist Desinfektionsmittel nicht mehr wegzudenken. Sei es, dass in Geschäften am Eingang Desinfektionsmittelspender stehen, in Schulen oder wir es auch zu Hause verwenden. In Apotheken, Supermärkten und Drogerien werden zahlreiche Produkte angeboten, die vor Bakterien, Viren und Keimen schützen sollen.

Rückruf bei Rossmann: Desinfektionsmittel soll nicht verwendet werden

Nun ruft die Drogeriekette Rossmann allerdings ein Desinfektionsmittel zurück, wie der Merkur berichtet. Eine Pressemitteilung der Kette hat es noch nicht gegeben, allerdings wird in den Filialen selbst durch Plakate darauf hingewiesen, heißt es weiter. Kunden wird dringend davon abgeraten, das Desinfektionsmittel zu benutzen.

Betroffen ist demnach das Desinfektionsmittel "O3Solution Hand & Oberflächendesinfektion". Die betroffenen Produkte haben die europäische Artikelnummer 4270001245113, welche sich auf der Rückseite befindet.

Kunden werden eindringlich gebeten, das entsprechende Desinfektionsmittel in die Geschäfte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird erstattet. Warum das Desinfektionsmittel zurückgegeben werden soll, ist aktuell von der Drogerie Rossmann noch nicht bekannt gegeben geworden. Allerdings liegt eine behördliche Anordnung vor.

Desinfektionsmittel teilweise verschenkt

Das Mittel soll auch in anderen Ländern verkauft worden sein. Laut Merkur sprechen Kunden davon, dass beim Konkurrenzunternehmen dm das Mittel sogar gegen einen Coupon umsonst ausgegeben wurde. Auch diese Drogeriekette hat sich noch nicht dazu geäußert.

Vor kurzem wurde auch ein Desinfektionsmittel zurückgerufen, das bei Edeka verkauft wurde.

