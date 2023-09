Bei den aktuellen hohen Temperaturen ist der Griff zum Deo für die meisten am Morgen unabdingbar. Öko-Test hat in seinem Magazin vom Juli 2023 34 Deosprays ohne Aluminium für Frauen und Männern überprüft. 21 Produkte wurden für "sehr gut" und zwei für "gut" befunden.

Zwei Deo-Marken sind aufgrund von unerwünschten Duftstoffen jedoch durchgefallen. Den kompletten Test kannst du bei oekotest.de nachlesen.

Öko-Test prüft Deos: Das sind die zwei großen Testverlierer

Zu den Testverlierern von Öko-Test gehören das Playboy Play It Sexy 24h Parfum Deodorant und das Reebok Move Your Spirit Deo. In den Deos wurde unter anderem der umstrittene Duftstoff Galaxolid entdeckt. Warum ist der Stoff so gefährlich? Galaxolid zählt zu den polyzyklischen Moschusverbindungen, die sich im menschlichen Fettgewebe anreichern und bereits an den abgelegensten Orten in der Natur entdeckt werden konnten. Galaxolid, auch Hexamethylindanopyran, befindet sich zudem derzeit in der Prüfung durch die Europäische Chemikalienagentur, weil es im Verdacht steht, hormonell wirksam zu sein. Die finale Bewertung steht noch aus.

Öko-Test kritisiert am Playboy-Deo außerdem den Duftstoff Hydroxycitronellal, da dieser relativ häufig Allergien verursachen kann. Das Produkt Rexona Flower Fresh steht aufgrund von Hydroxycitronellal ebenfalls bei Öko-Test in der Kritik.

Weitere unerwünschte Inhaltsstoffe, welche Öko-Test in Deos entdeckt hat, waren: Halogenorganische Verbindungen und PEG-Verbindungen. Im Test sind PEG-Verbindungen beispielsweise auf dem Nivea Fresh Natural 48h Deo-Schutz ausgeschrieben.

Deosprays ohne Aluminium - diese Produkte konnten überzeugen

Überzeugen konnten erfreulicherweise unter anderem besonders günstige, "sehr gute" Produkte. So zum Beispiel das IIsana Deospray Soft Blossom von Rossmann (0,43 Euro/75 ml), das Cien Pure & Fresh Langanhaltende Frische 24h Deospray von Lidl oder das Aveo Deospray Pure & Fresh von Müller, welche beide für 0,36 Euro zum Verkauf stehen.

Vorschaubild: © Vadym Drobot/Colourbox.de