Der Pro-Kopf-Verbrauch von Mineral- und Heilwasser pro Jahr liegt in Deutschland bei ca. 130 Litern (2022). Er hat sich damit in den letzten 50 Jahren mehr als verzehnfacht (1970: 12,5 Liter). Nur Kaffee toppt in der Beliebtheit das Mineralwasser, analysiert das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz. Bleibt nur zu hoffen, dass das preiswerte Wasser als Durstlöscher was taugt und gesund ist. Die "Stiftung Warentest" hat einen Schluck aus der Pulle genommen und stellt fest, dass viele gut sind. Die Details der Testergebnisse kannst du nachlesen, wenn du den vollständigen Testbericht downloadest (kostenpflichtig: 4,90 Euro). 29 Mineralwasser sind jetzt neu getestet und erweitern die Datenbank auf insgesamt 62 natürliche Wasser, die du mit dem Download ebenfalls erhältst.

Wasser trinken ist gesund

Anfang Juli kam beim Mineralwasserprodukt-Hersteller Gerolsteiner Brunnen in der Vulkaneifel Hektik auf. Das Unternehmen musste einen regionalen Produktrückruf starten, weil in einigen Flaschen des Produkts Gerolsteiner Naturell in der 0,75l-Glas-Individualflasche Schimmel festgestellt wurde. inFranken.de berichtete darüber. Für das 132-Jahre alte Traditionsunternehmen war das allerdings nicht die einzige schlechte Nachricht. Fast zeitgleich veröffentlichte die "Stiftung Warentest" die Ergebnisse ihres großen Medium-Mineralwasser-Tests. Das Produkt Medium-Mineralwasser von Gerolstein schaffte zwar das Qualitätsurteil "gut", landete im Ranking mit der Note 1,8 aber nur auf Platz 15.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Erwachsenen unter normalen Lebensbedingungen täglich 1,5 Liter zu trinken, am besten Wasser. An heißen Tagen oder wer viel schwitzt, sollte bis zu drei Liter täglich trinken. Wer trockener und kalter Luft ausgesetzt ist, braucht ebenfalls deutlich mehr Wasser. Die Menge, die ein Mensch pro Tag trinken sollte, hängt zudem vom Alter ab. Kinder benötigen mit fast einem Liter pro Tag relativ viel Flüssigkeit, denn der Wasseranteil in ihrem Körper ist noch höher als bei Erwachsenen. Die Sorte "Medium" hat unter den Mineralwassern mit 40 % den größten Marktanteil und ist beliebter als "Classic" und "Still".

Viele Menschen trinken zu wenig. Meist unterschätzen wir die ersten Anzeichen eines Flüssigkeitsmangels wie verminderte körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Schwindel, Müdigkeit und Kopfschmerzen können ebenfalls auftreten. Dies macht sich vor allem beim Sport und bei der Arbeit bemerkbar. Schüler*innen und Studierende können besser lernen und konzentrierter arbeiten, wenn sie während des Unterrichts oder der Vorlesung trinken. Eine Studie unter der Leitung von Chris Pawson von der University of East London fand heraus: Studierende schreiben bessere Noten, wenn sie während einer Prüfung Wasser trinken.

Die Testergebnisse der 29 Mineralwasser

Nun aber zu den Testergebnissen. Die "Stiftung Warentest" vergab gleich achtmal das Qualitätsurteil "sehr gut" für Medium Mineralwasser. Preis-Leistungs-Testsieger sind die günstigen Wasser, die du ab 18 Cent pro Liter bei den Eigenmarken von Kaufland: K-Classic Medium, Lidl: Saskia Jessen Medium, Penny: Medium Quintus Quelle oder Aldi: Quellbrunn Medium Kurfels bekommst.

Aquintus: Medium

Qualitätsurteil: "sehr gut" (1,4)

Preis: 0,40 Euro pro Liter

Kaufland: K-Classic Medium

Qualitätsurteil: "sehr gut" (1,4)

Preis: 0,18 Euro pro Liter

Lidl: Saskia Jessen Medium

Qualitätsurteil: "sehr gut" (1,4)

Preis: 0,18 Euro pro Liter

Penny: Medium Quintus Quelle

Qualitätsurteil: "sehr gut" (1,4)

Preis: 0,18 Euro pro Liter

Aldi: Quellbrunn Medium Kurfels

Qualitätsurteil: "sehr gut" (1,5)

Preis: 0,18 Euro pro Liter

Fürst Bismarck: Medium

Qualitätsurteil: "sehr gut" (1,5)

Preis: 0,67 Euro pro Liter

Märkisch Kristall: Medium

Qualitätsurteil: "sehr gut" (1,5)

Preis: 0,51 Euro pro Liter

Rheinfels Quelle: Medium

Qualitätsurteil: "sehr gut" (1,5)

Preis: 0,70 Euro pro Liter

Diverse Flaschen haben ein Umweltproblem

18 Mal gab es das Qualitätsurteil "gut" mit Noten von 1,6 bis 2,3. Die Preise der Wasser schwankten sehr, und zwar von 0,18 Euro bis 1,30 pro Liter.

Aqua Vitale: Medium

Medium Naturpark Quelle: Medium

Medium Netto: Mecklenburger Quelle Medium

Mecklenburger Quelle Medium Rewe: Ja Medium

Ja Medium Aldi Nord: Quellbrunn Aqua Select Königsbrunnen feinperlig

Quellbrunn Aqua Select Königsbrunnen feinperlig Vilsa: Naturfrisch Medium

Naturfrisch Medium Gerolsteiner: Medium

Medium Lichtenauer Mineralquellen: Medium

Medium Lidl: Schlossblick mit einem Hauch Kohlensäure versetzt

Schlossblick mit einem Hauch Kohlensäure versetzt Thüringer Waldquelle: Medium

Medium Biokristall: Medium

Medium Brandenburger Quell: Medium

Medium Rossmann: Genuss Plus Medium

Genuss Plus Medium Adelholzener Alpenquelle: sanft

sanft Norma: Surf Medium

Surf Medium Share: Medium

Medium Rosbacher: Medium

Medium Netto Marken-Discount: Naturalis Medium

Zwei Wasser sind nicht mehr im Handel erhältlich (Globus: Medium und Edeka: Gut & Günstig Medium). Das einzige Wasser mit der Beurteilung "ausreichend" kommt von dm: Ivorell Medium. Die Testenden fanden im Verpackungsmaterial Benzol und Acetaldehyd, die als krebserregende Stoffe gelten. Die Mineralwasser sind in drei unterschiedlichen Flaschengrößen von 0,7 Liter, 1 Liter und 1,5 Liter zu kaufen. Einige sind in Glasflaschen, andere in PET-Mehrwegflasche oder in PET-Einwegflaschen erhältlich. PET steht für Polyethylenterephthalat. Sie werden bis zu 25 Mal gespült und wieder befüllt, bevor sie in die Recycling-Maschine wandern. Durch die Mehrfachnutzung und das geringe Gewicht sind die Flaschen ökologisch am vorteilhaftesten, erklärt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in seinem Mehrweg-Guide.

Bleibt noch eine Sache bei der Verpackung zu klären: Welche ist die umweltfreundlichste? Da sind einmal die Schredder-Flaschen: Das sind PET-Flaschen, die schon nach nur einer Befüllung in die Schredder-Maschine wandern. Discounter wie Netto, dm, Norma, Lidl, Rossmann, Aldi, Rewe, Kaufland oder Penny setzen auf diese Variante der Einwegflasche. Du erkennst sie im Zweifel am hohen Pfand von 25 Cent. Anders ist das bei Glas- und PET-Mehrwegflaschen: Glasflaschen lassen sich bis zu 50-mal, PET-Mehrwegflaschen bis zu 25-mal wiederbefüllen. Die ständige Produktion und Entsorgung von Einwegflaschen ist aus Sicht der Verbraucherschützer ökologisch weniger sinnvoll. Selbst solche mit einem hohen Recyclinganteil sind im Vergleich kritisch zu bewerten. Flaschen mit der umweltfreundlichsten Verpackungsform für Mineralwasser sind laut Umweltbundesamt (UBA) Mehrwegflaschen aus der Region. Außerdem gibt es noch Individualflaschen. Das sind individuell für eine Marke gestaltete Mehrwegflaschen, zum Beispiel mit Namenszug im Glas. Diese müssen immer zurück zum selben Abfüllort transportiert werden. Hier gilt der Tipp der Verbraucherverbände, regional einzukaufen, umso mehr.

Spurenelemente und Mineralstoffe im Wasser fördern die Gesundheit

Nicht nur die Flüssigkeit an sich, auch die Inhaltsstoffe des Wassers unterstützen den Körper in seinen Funktionen. Mineralstoffreich sind leider nur die wenigsten Wasser, erläutert Studienleiterin Janine Schlenker von Stiftung Warentest im Südwestrundfunk. Beim Mineralwasser sei nicht vorgeschrieben, wie viel Mineralstoffe sie enthalten sollen. "Wem es darauf ankommt, der sollte zu den Wassern von Gerolsteiner, Rosbacher oder Naturquelle Medium greifen". Den Mineralstoffgehalt können die Hersteller kaum beeinflussen, er ist abhängig von den geologischen Gegebenheiten der Quelle.

Hier die wichtigsten Spurenelemente und Mineralstoffe des Wassers und ihre Wirkungen auf den Körper, die die Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) in seiner Information, ("Mineralstoffe im Mineralwasser") zusammengetragen hat:

Natrium ist wichtig für die Muskelreizbarkeit, bei einem Mangel kann es zu Schwäche oder Übelkeit kommen. Nach einer Magen-Darm-Erkrankung kann Natrium wichtig sein. Natriumhaltiges Mineralwasser muss 200 Milligramm oder mehr enthalten. Tagesdosis für Erwachsene: 550 Milligramm.

ist wichtig für die Muskelreizbarkeit, bei einem Mangel kann es zu Schwäche oder Übelkeit kommen. Nach einer Magen-Darm-Erkrankung kann Natrium wichtig sein. muss enthalten. Tagesdosis für Erwachsene: 550 Milligramm. Calcium stärkt vor allem die Knochen und Zähne, aber ebenfalls die Körperzellen und das Nervensystem. Mineralwasser ist als calciumreich zu bezeichnen, wenn es 150 Milligramm Calcium pro Liter enthalten sind. Tagesdosis für Erwachsene: 1.000 Milligramm.

stärkt vor allem die Knochen und Zähne, aber ebenfalls die Körperzellen und das Nervensystem. Mineralwasser ist als zu bezeichnen, wenn es enthalten sind. Tagesdosis für Erwachsene: 1.000 Milligramm. Magnesium aktiviert den Energiestoffwechsel, fördert das Knochenwachstum und unterstützt die Muskelfunktion. Magnesium ist wichtig bei intensiven körperlichen Tätigkeiten, magnesiumreiches Mineralwasser muss 100 Milligramm Magnesium pro Liter enthalten. Tagesdosis für Erwachsene: 300 bis 350 Milligramm.

aktiviert den Energiestoffwechsel, fördert das Knochenwachstum und unterstützt die Muskelfunktion. Magnesium ist wichtig bei intensiven körperlichen Tätigkeiten, muss 100 Milligramm Magnesium pro Liter enthalten. Tagesdosis für Erwachsene: 300 bis 350 Milligramm. Chlorid ist für die Verdauung wichtig und regelt mit dem Natrium gemeinsam den Wasserhaushalt. Wasser mit 200 Milligramm Chlorid pro Liter gilt als chloridhaltig . Tagesdosis für Erwachsene: 830 Milligramm.

ist für die Verdauung wichtig und regelt mit dem Natrium gemeinsam den Wasserhaushalt. Wasser mit 200 Milligramm Chlorid pro Liter gilt als . Tagesdosis für Erwachsene: 830 Milligramm. Sulfate tragen zur Festigkeit von Haaren und Haut bei. Wasser mit 200 Milligramm Sulfat oder mehr gilt als sulfathaltig .

tragen zur Festigkeit von Haaren und Haut bei. Wasser mit 200 Milligramm Sulfat oder mehr gilt als . Hydrogencarbonat oder Bicarbonat steckt in den Salzen in der Kohlensäure und reguliert den Säure-Basen-Haushalt. Ab 600 Milligramm pro Liter spricht man von einem bicarbonathaltigen Wasser. Tagesdosis für Erwachsene: 1.000 Milligramm.

Welche Inhaltsstoffe im Wasser vorhanden sind, muss auf dem Etikett der Flasche ausgewiesen sein. Dort ist die Quelle verzeichnet, aus der das Wasser stammt. Die Mineral- und Tafelwasser-Verordnung (MTVO) teilt die Wasser von "hoch" bis "sehr gering" ein, Anbieter können dann damit werben. Wichtig ist auch der Geschmack, der ist aber natürlich individuell. Eines sei aber verraten: Einwandfreie Mineralwasser schmecken etwas salzig, sauer und bitter, meint zumindest die "Stiftung Warentest".

Fazit

Medium Mineralwasser ist teurer als Leitungswasser, bereitet zudem ganz schön viel Schlepparbeit beim Kauf – und weckt große Erwartungen. Denn Mineralwasser muss laut Gesetz aus unterirdischen Quellen stammen, die vor Verunreinigungen geschützt sind. Der Test der "Stiftung Warentest" zeigt, dass diese hohen Erwartungen weitgehend erfüllt sind. Die 29 getesteten Medium-Mineralwasser schneiden fast alle mit "sehr gut" oder "gut" ab. Wesentlichster Unterschied ist der Preis. Deshalb noch ein Tipp: Leitungswasser zu trinken, ist unschlagbar günstig und am wenigsten schädlich für Klima und Umwelt. Die Qualität wird außerdem engmaschig kontrolliert.

