Coffee-Napping zur Bekämpfung der Müdigkeit

Kombination aus Kaffee und Nickerchen verstärkt die Wirkung des Koffeins

Studien aus England und Japan bestätigen die Theorie

Wenn einen die Müdigkeit überkommt, dann trinken viele Menschen gerne einen Kaffee oder machen ein kurzes Nickerchen. Um effektiv gegen den bekannten Durchhänger am Mittag vorzugehen, gibt es jedoch auch die sogenannte Coffee-Nap-Methode, die sowohl das Kaffeetrinken als auch ein 20-Minuten-Nickerchen kombiniert. Auch wenn schon seit längerer Zeit über diese Methode diskutiert wurde, mehrere wissenschaftliche Studien zur Überprüfung durchgeführt wurden und viele Anhänger auf ihren Coffee-Nap schwören, gibt es noch viel zu wenige Menschen, die von dem Kaffee-Nickerchen gehört haben. Doch warum soll diese Variante besonders effektiv sein und was steckt genau dahinter?

Coffee-Nap: Diese Methode bekämpft deine Müdigkeit

Beim Coffee-Nap geht es darum, das Nickerchen am Nachmittag zu optimieren und so das eigene Energielevel zu erhöhen. Wie der Name schon sagt, wird dabei der Mittagsschlaf mit einer Tasse Kaffee kombiniert. Normalerweise trinken viele Menschen nach ihrem kleinen Power-Nap einen Kaffee, um wieder wacher zu werden. Doch beim Coffee-Nap wird die Reihenfolge umgekehrt: Zuerst wird eine Tasse Kaffee getrunken und dann folgt ein kurzer Mittagsschlaf. Der Mittagsschlaf soll dabei maximal 20 Minuten dauern.

Hinter der Coffee-Nap-Methode steckt ein ganz einfacher Wirkmechanismus. Wenn eine Person einen Kaffee trinkt, dann wird der im Kaffee enthaltende Wirkstoff Koffein über den Dünndarm aufgenommen und gelangt über das Blut in das Gehirn. Dort kann das Koffein die Blut-Hirn-Schranke fast ungehindert durchdringen und somit schnell im Gehirn wirken. Dieser Vorgang dauert ungefähr 20 Minuten.

Im Gehirn besitzt der Mensch Adenosin-Rezeptoren. Wenn diese Rezeptoren mit dem körpereigenen Botenstoff Adenosin belegt werden, fühlt sich der Mensch müde. Das organische Molekül verlangsamt die Aktivität von Nervenzellen im Gehirn, was uns schläfrig macht. Koffein ist in seiner Struktur dem Adenosin ähnlich und kann somit auch an dessen Rezeptoren binden. Das Koffein wiederum aktiviert durch sein Andocken die Bereiche im Gehirn, die für Wachsamkeit, Aufmerksamkeit und Bewegung zuständig sind. Der Mensch fühlt sich dadurch munterer.

Wie der Coffee-Nap wirkt

Während eines kurzen Mittagsschlafes baut der Körper Adenosin ab und die Rezeptoren werden befreit. Nach dem Schlaf sind somit weniger Rezeptoren mit dem organischen Molekül belegt als vorher. "Das Koffein hat dann sozusagen mehr Andockplätze, um seine Wirkung zu entfalten, wenn wir wieder wach sind", erklärt Ester Kuehn, Neurowissenschaftlerin am Max-Planck-Institut in Magdeburg, bei deutschlandfunknova. Und da das Koffein ungefähr 20 Minuten braucht, um im Gehirn anzukommen, sind die 15 bis 20 Minuten Powernap zeitlich ideal. Sobald das Koffein das Gehirn erreicht, kann es an die Adenosin-Rezeptoren, die durch den Mittagsschlaf befreit wurden, andocken. Durch das richtige Timing kann das Koffein noch viel effizienter wirken.

Dabei muss der Mensch innerhalb der 20 Minuten nicht unbedingt in einen Tiefschlaf verfallen. Ein "Dösen", "Halbschlaf" oder "vor sich hindämmern" ist genauso effektiv. Wichtig ist nur, dass die 20 Minuten nicht überschritten werden. Das hat zwei Gründe: Zum einen verfällt der Körper nach diesem Zeitraum in eine tiefere Schlafphase. Wird der Körper aus einer solchen Phase gerissen, kann es zu einer unangenehmen Schlafträgheit kommen. Zum anderen sollte der Körper wach sein, wenn die Wirkung des Koffeins im Gehirn einsetzt. Dies belegen einige Experimente, wie das Portal besserschlafen.de erklärt.

Um das richtige Timing einhalten zu könnten, sollte der Kaffee vor dem Nickerchen möglichst schnell und in einem Stück getrunken werden. Nur wenn das Trinken des Kaffees schnell durchgeführt wird und der Mittagsschlaf unmittelbar danach einsetzt, ist es möglich, lange genug schlafen zu können, bevor das Koffein das Gehirn erreicht. Neben Kaffee können auch andere koffeinhaltige Lebensmittel für diese Erholungsmethode genutzt werden, wie zum Beispiel Espresso, Bitterschokolade, schwarzer Tee, Energy-Drinks, Cola oder Mate.

Studienergebnisse bestätigen Wirksamkeit des Coffee-Nappings

Die positiven Auswirkungen von Coffee-Naps konnten in einigen Experimenten, unter anderem in England und in Japan nachgewiesen werden. Den Studienergebnissen zufolge ist die Wirksamkeit von Coffee-Naps zur Müdigkeitsbekämpfung effektiver als Kaffee oder Nickerchen alleine. Demnach seien Coffee-Napper wacher und aufmerksamer gewesen als Personen, die nur Kaffee getrunken hatten.

Fazit: Wer zur Bekämpfung der Mittagsmüdigkeit gerne einen Kaffee trinkt oder ein Nickerchen macht, sollte einfach mal das Coffee-Napping ausprobieren. Solange die 20 Minuten nicht überschritten werden, bietet diese Methode eine effektive Möglichkeit erholt und voller Energie die zweite Hälfte des Tages in Angriff zu nehmen.

