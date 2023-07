Chicken-Nuggets sind ein beliebter Dauerbrenner bei Jung und Alt. Jetzt hat Öko-Test die panierten und frittierten Hähnchenstücke untersucht. Das Ergebnis: Das Fast-Food überzeugt die Tester weder mit den Inhaltsstoffen noch in Sachen Tierwohl und Transparenz.

Insgesamt 14 Nuggets wurden nach Geschmack, Inhaltsstoffen, Anteil von Panade und Fleisch sowie Tierwohl und Transparenz untersucht. Davon stammten elf Nuggets, von denen vier Bio-Produkte waren, aus der Tiefkühlung aus dem Supermarkt. Die verbleibenden Nuggets stammten von den Fast-Food-Ketten McDonald’s, Kentucky Fried Chicken und Burger King.

Schlechte Noten für Chicken-Nuggets - "Ungenügend" für Burger King und Iglo

Dabei schnitten die Nuggets von Burger King und Iglo mit "ungenügend" ab. Das beauftragte Labor hat darin Gehalte an 3-MCPD-Fettsäureestern ermittelt, die wir als 'erhöht' einstufen", so Öko-Test. "Die Stoffe können sich in verarbeiteten Lebensmitteln, etwa in raffinierten pflanzlichen Ölen bilden. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) hat 3-MCPD als möglicherweise krebserregend für den Menschen eingestuft."

Die Nuggets stechen zudem durch ihren verhältnismäßig großen Anteil an Panade im Verhältnis zum Fleisch negativ hervor. So bestünden die Fleischstücke zu mehr als 40 Prozent aus Panade, kritisiert Öko-Test. Bei Burger King fiel zudem ein Phosphatzusatz in der Ware auf, der schädlich für die Nieren ist. Zwei Tiefkühlnuggets fallen im Test ebenfalls durch. Sie erzielten das Ergebnis "mangelhaft".

Im Gegensatz zu ihrem Konkurrenten können McDonald’s und Kentucky Fried Chicken mit "ausreichend" immerhin bestehen. Auch die vier günstigsten Testprodukte schneiden mit dem Ergebnis ab.

Öko-Test bewertet Chicken-Nuggets - Das sind die Testsieger

Die besten Plätze teilen sich damit die Bio-Nuggets. Während ein Produkt mit "befriedigend" bewertet wurde, schneiden lediglich die Testsieger "Bio Bio Chix! Chicken Nuggets" von Netto, " Bio Chicken Nuggets" von Edeka und " Bio Hähnchen Golden Nuggets" von Biokreis mit "gut" ab. Sie sind neben dem den Produkten von Kentucky Fried Chicken die einzigen Nuggets, in denen keine zugefütterten Antibiotika gefunden wurden.

In einer separaten Untersuchung wurden außerdem auch vegane Nuggets getestet. Gerade in der Kategorie Inhaltsstoffe schneiden sie jedoch schlechter ab, als die fleischhaltigen Pendants. Ein Ersatz für gesundes Essen sind deshalb beide Varianten nicht.

Alle Testergebnisse findest du kostenpflichtig bei oekotest.de.

Vorschaubild: © Fernando Andrade/unsplash.com (Symbolbild)