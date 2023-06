Das schweizerische Konsumentenportal "K-Tipp" (Partner der "Stiftung Warentest") und das Fernsehmagazin "Kassensturz" des SFR (Schweizer Radio und Fernsehen), hat kleine Zelte für zwei Personen getestet. Es regnet in Strömen und es wird immer feuchter in der naturbelassenen Unterkunft. Das kann passieren, wenn du das "falsche Zelt" wählst. Aber es waren nur zwei Zelte, die deshalb durchgefallen sind. Fünf der Zweipersonen-Zelte erreichen die Note "gut" und sind empfehlenswert.

Zweipersonen-Zelte sind klein, dafür aber nicht schwer

Outdoor-Trips zu Fuß, mit dem Rad, Motorrad oder per Paddelboot auf dem Wasser sind beliebt. Zur Ausrüstung gehört üblicherweise ein Zelt. Sie sollten robust, wasser­dicht und atmungs­aktiv sein. Außerdem ist es gut, wenn sie leicht und einfach auf- und abzu­bauen sind. Diese Anforderungen erfüllen nicht alle der zehn Zweipersonen-Zelte.

Im Testlabor in Wilhelmshaven simulierten die Testenden Regen, um zu prüfen, wie gut Zelt­stoff, Nähte und Reiß­verschlüsse das Wasser draußen halten. Zweipersonen-Zelte sind vom Platz her alles andere als üppig. Wer mit viel Gepäck reist, zum Beispiel mit mehreren Pack­taschen pro Person auf dem Fahr­rad, sollte sich lieber für eine Nummer größer entscheiden, also auf ein Drei­personen-Zelt für zwei umsteigen. Die Zelte sind offenbar zu knapp konzipiert für zwei erwachsene Personen, wie Testleiter Wolfgang Herter erklärt: "Teilweise ist es möglich, mit zwei Personen da drinnen zu liegen. Aber für das Gepäck ist nirgendwo in den Zelten Platz."

Wichtig ist das Gewicht: Die Zelte sollten nicht zu schwer sein für den Trekking-Urlaub. Die getesteten Zelte wiegen zwischen 1,5 bis 2,8 Kilogramm. Der Aufbau klappt bei allen Zelten per Anleitung problemlos. Der Zeitaufwand beträgt zwischen viereinhalb und dreizehn Minuten. Neun der zehn getesteten Produkte sind Kuppelzelte, eines wird nur mit einem Querbogen aufgebaut; zwei bestehen nur aus einer Hülle. Eines verfügt über ein richtiges Vorzelt.

Der Testsieger kommt von Jack Wolfskin

Die Preisspanne bei den fünf guten Modell ist groß: Sie reicht von 110 Euro beim Modell Forclaz: Trek MT100 2 bis 285 Euro beim Testsieger von Jack Wolfskin: Skyrocket II. Der Testsieger von Jack Wolfskin und das Modell von Salewa sind wasserdicht, robust und bieten einigermaßen ausreichend Platz für zwei Personen. Bei Jack Wolfskin gab es Kritik an den Zeltstangen. Bei Salewa: Latitude II ist der Abbau etwas kompliziert, sagen die Testenden. Dafür ist es aber deutlich preisgünstiger als der Testsieger. Bei Vaude Taurus II fehlten Belüftungslöcher, die anderen Zelte wiesen diese auf. Es fällt auf, dass die Testsieger allesamt relativ schwer sind, offensichtlich schlägt sich die Qualität beim Material im Gewicht nieder. Der Preis-Tipp ist das Modell von Forclaz: Trek MT100 2, es ist wasser­dicht, hatte im Test aber Schwächen bei der Reiß­festig­keit, Atmungs­aktivität und Belüftung. Im Hand­ling ist es eines der besten Zelte.

Testsieger

Jack Wolfskin: Skyrocket II

Gesamturteil: "gut" (5,1)

Gewicht: 2,6 Kilogramm

Günstigster Onlinepreis: ca. 285 Euro

Preis-Tipp

Forclaz: Trek MT100 2

Gesamturteil: "gut" (4,8)

Gewicht: 2,6 Kilogramm

Günstigster Onlinepreis: ca. 110 Euro

Zwei Zelte sind nicht dicht

Im Test zeigt sich, dass die günstigeren Produkte weniger gut verarbeitet sind. Abzüge gab es wegen knapper Raumverhältnisse bei zwei Zelten: 46 Nord: Hike Lite 2 ist schmal, besonders, weil bei Wind die Seitenwand ins Innere drückt. Beim Modell High Peak Siskin 2 ist die Decke mit 88 Zentimeter Maximalhöhe arg niedrig, dass die Testenden das Raumgefühl als "unangenehm" bewerteten. Das Modell ist allerdings mit 1,6 Kilogramm das Leichteste im Test.

High Peak: Siskin 2

Gesamturteil: "genügend" (4,7)

Gewicht: 1,6 Kilogramm

Günstigster Onlinepreis: ca. 50 Euro

Bei Activebase 2 sowie Trevolution Vento 2 haben die Zeltwände und -böden dem Wasser nicht standgehalten. Sie schafften deshalb nur die Note "ungenügend". Nach dreimal Aufstellen gingen bei Activebase 2 schon Nähte kaputt.

Fazit

Qualität hat ihren Preis, dafür regnet es dann auch nicht rein. Richtig viel Platz hast du jedenfalls in keinem, auch nicht in den mit "gut" bewerteten Zelten. Aber dafür sind sie leicht und problemlos beim Aufbau.

