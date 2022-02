Deutschland vor 46 Minuten

Lebensmittel

Krasser Preisanstieg bei Butter 2022: Aldi, Lidl und Co. ziehen die Preise deutlich an - darauf müssen sich Kunden einstellen

Bereits in den vergangenen Jahren sind die Preise für Molkereiprodukte - allen voran für Butter - immer wieder angestiegen. Auch in diesem Jahr ist mit einem massiven Kostenanstieg zu rechnen. Die Preisexplosion betrifft auch Discounter wie Aldi, Lidl und Co.