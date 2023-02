Eine Bierzapfanlage funktioniert mithilfe einer CO₂-Kartusche

Wer auch zu Hause für perfekten Biergenuss sorgen möchte, sollte auf eine Bierzapfanlage setzen. Wir erklären dir, wie die Geräte funktionieren und was dabei besonders wichtig ist. Und auch die besten drei Modelle stellen wir dir vor.

Was ist eine Bierzapfanlage?

Eine Bierzapfanlage ist ein Gerät, das es ermöglicht, Bier aus einem Fass zu zapfen. Die Anlage kann sowohl zu Hause als auch in Bars und Restaurants verwendet werden. Der Zapfvorgang wird durch CO₂ angetrieben, welches das Bier durch eine Leitung drückt. Diese Leitung ist am Boden des Fasses befestigt und die andere Seite der Leitung ist an den Zapfhahn angeschlossen. Aus dem Zapfhahn läuft dann das frisch gezapfte Bier.

Es gibt viele verschiedene Arten von Bierzapfanlagen mit unterschiedlichen Fassgrößen und Funktionen. Die meisten haben mehrere Zapfschläuche und sind mit Kühltechnologie ausgestattet, um das Bier kalt zu halten und eine schöne Schaumkrone zu zapfen.

Einige Modelle verfügen sogar über integrierte Druckregler, sodass du die perfekte Menge an Kohlensäure erhältst. Viele neuere Modelle verfügen auch über digitale Anzeigen, sodass du die Temperatur oder den CO₂-Gehalt des Bieres leicht ablesen kannst.

Bierzapfanlagen im Vergleich

In einem aktuellen Test von Chip wurden verschiedene Bierzapfanlagen geprüft. Die Ergebnisse der drei besten stellen wir dir hier vor:

Die Klarstein Skal ist ein der beliebtesten Zapfanlagen, die in vielen Tests besonders gut abschneidet. Das Design ist elegant und ein Kompressor ist nicht notwendig. Durch den Heineken-Adapter ist die Anlage universell für verschiedene Anschlüsse geeignet. Des Weiteren lässt sich der Druck mithilfe von CO₂-Kartuschen ganz leicht einstellen und überwachen. Die Anlage liegt in der mittleren Preisklasse – online bekommst du sie für 169,99 Euro.

An die Philips PerfectDraft können Fässer bis zu einem Volumen von sechs Litern angeschlossen werden. Ein Display liefert alle Informationen über die Temperatur und den Füllstand. Die integrierte Kühlanlage sorgt dafür, dass das Bier immer auf 3 Grad gekühlt ist. Mit 284,99 Euro gehört die Zapfanlage zu den höherklassigen Modellen.

Clatronic mit seiner BZ 3740 bietet ein äußerst preisgünstiges Modell an – diese Anlage erhältst du bereits für 155,00 Euro. Auch diese Anlage besitzt einen Heineken-Adapter, mit dem verschiedene Bierfässer universell angeschlossen werden können. Zudem lässt sich der Druck regulieren, sodass der Schaum individuell angepasst werden kann.

Vorteile gegenüber dem Flaschenbier

Bierzapfanlagen haben gegenüber dem Kauf von Bier aus der Flasche einige wesentliche Vorteile. So bietet eine Zapfanlage zu Hause die Möglichkeit, jederzeit frisches Bier vom Fass genießen zu können. Eine solche Anlage ist dabei in der Regel leicht aufstellbar und beansprucht relativ wenig Platz.

Die Handhabung ist sehr einfach und verspricht schnelle Ergebnisse: Du musst lediglich das Fass anschließen und den Zapfhahn öffnen. Eine Bierzapfanlage stellt eine sinnvolle und bequeme Alternative zum Flaschenbier dar. Sie verhindert, dass das Bier den schädlichen Einflüssen von Sauerstoff, Wärme und Licht ausgesetzt wird und kann somit sein Aroma und seinen Geschmack behalten.

Außerdem bietet die Zapfanlage relevante Vorteile hinsichtlich der Abfüllzeit: So geht nicht nur wertvolle Zeit verloren, wenn du die Flaschen vor dem Öffnen kühlen musst – die Zapfanlage braucht keinerlei Vorbereitungszeit. Dies schafft gleichsam mehr Flexibilität beim Servieren des Bieres.

Was benötigst du dazu?

Um eine Bierzapfanlage zu betreiben, benötigst du neben der Anlage selbst noch einige weitere Komponenten. An private Anlagen werden in der Regel fünf Liter Fässer Bier angebracht, die du einfach im Supermarkt oder Getränkehandel kaufen kannst.

Dazu sind spezielle Halterungen an der Zapfvorrichtung notwendig. Für den Betrieb der Zapfanlage ist es erforderlich, CO₂ als Druckmittel zu verwenden. Dies bedeutet, dass du eine CO₂-Flasche benötigst, die an die Anlage angeschlossen ist und regelmäßig überprüft wird.

Einige Hersteller bieten auch spezielle CO₂-Messgeräte an, damit du immer den richtigen Druck hast und dein Bier optisch korrekt servieren kannst. Die CO₂-Flaschen oder Kartuschen müssen regelmäßig ausgetauscht werden.

