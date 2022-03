Der Krieg in der Ukraine treibt die Spritpreise in nie gekannte Höhen. Dennoch lehnt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) eine Senkung der Steuer ab. "Wenn die Union eine so genannte Spritpreisbremse fordert, dann muss sie sagen, was sie im Haushalt kürzen will", sagte Lindner der Zeitung "Tagesspiegel" (Sonntag). "Oder sie muss bekennen, dass sie dafür neue Schulden aufzunehmen bereit ist."

Lindner sagte weiter, der Fiskus werde durch die steigenden Spritpreise nicht reich. Wenn vom verfügbaren Einkommen eines Haushalts ein höherer Anteil für Sprit aufgewendet werde, komme es lediglich zu einer Verschiebung. "Die Menschen halten sich dann an anderer Stelle mit Konsum zurück."

Nürnberger Unternehmen: "Innerhalb kürzester Zeit in existenzbedrohender Lage"

Für viele Unternehmen, wie beispielsweise Speditionen und Logistikunternehmen, bedeuten die aktuellen Spritpreise eine immense Belastung.

"Innerhalb kürzester Zeit haben wir uns in einer existenzbedrohenden Lage wiedergefunden", berichtete Dominic Vogtmann vom Nürnberger Unternehmen "Akdag Transporte" inFranken.de. Die monatlichen Mehrkosten lägen aktuell, je nach Spritpreis, bei rund 2000 Euro pro Lkw. "Aufgrund des allgemeinen Preisdrucks in unserer Branche gibt das die bisherige Kalkulation nicht mehr her", erklärte er.

Die Betreiber von Tankstellen kriegen die Wut der Autofahrer ab. Eine Pächterin aus Lichtenfels beschrieb gegenüber inFranken.de ihren neuen Alltag: "So was habe ich noch nie erlebt."