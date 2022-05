Aldi verändert sein Backwarenangebot und das wird wohl eher teurer für die Kund*innen als günstiger.

Die höheren Preise haben aber ausnahmsweise nichts mit aktuellen Krisen wie dem Ukraine-Krieg zu tun, der die Preise vieler Waren treibt, sondern mit einer neuen Produktreihe.

Brot wird bald teurer bei Aldi - wie finden das die Kund*innen?

Bei Aldi Süd gibt es schon eine Weile Backwaren regionaler Bäckereien, nun zieht auch Aldi Nord nach. Neben Brot und Brötchen gibt es auch Croissants, Teilchen und andere Backwaren beim Discounter zu kaufen. Bei Aldi Nord soll es diese Produkte jetzt auch bald geben und eben nicht aus der Backfabrik, sondern von Bäckereien aus der Region.

Das berichtet die „Lebensmittelzeitung“. Seit April 2021 sei das Angebot regionaler Backwaren ein Test bei Aldi gewesen, jetzt soll dies in einen festen Regelbetrieb übergehen. Mehrere Bäckereien würden sich um eine feste Kooperation mit Aldi bemühen, so das Unternehmen und mehrere lokale Betriebe seien inzwischen auch unter Vertrag.

Diese Entwicklung ist sicher gut für die Qualität und für die regionalen Bäckereien, für die Aldi-Kund*innen hat es aber auch zu Folge, dass sie bald mehr zahlen müssen. So würde etwa ein Weizenmischbrot (750g) bald 4,95 Euro kosten, so die Lebensmittelzeitung. Aldi will damit wohl eher in Richtung Premium-Niveau gehen – wie das bei der Kundschaft ankommt, wird sich gerade angesichts der auch sonst steigenden Preise noch zeigen.