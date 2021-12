An Heiligabend und Weihnachten sind Supermärkte nicht wie üblich geöffnet. Die Öffnungszeiten weichen ab und sind vor allem kürzer. Wer noch etwas fürs Festessen besorgen will oder auf der späten Suche nach Geschenken ist, sollte sich gut informieren, wie lange das Shopping vor und an Weihnachten noch möglich ist.

In diesem Jahr fällt der 24. Dezember, also Heiligabend, auf einen Freitag. Wer für die Tage nach Weihnachten einkauft, muss also gut vorsorgen, denn der 25. Dezember, der 1. Weihnachtsfeiertag, fällt auf einen Samstag und die Geschäfte sind geschlossen. Der zweite Feiertag, der 26. Dezember, liegt auf einem Sonntag - hier wären die Läden sowieso zu. Die Öffnungszeiten der Supermärkte und Discounter, von Aldi über Lidl, Edeka, Kaufland und Rewe bis zu Netto und Penny im Überblick.

Supermärkte an Weihnachten 2021: An Heiligabend nur bis 14 Uhr geöffnet

Die Ladenöffnungszeiten unterscheiden sich normalerweise stark von Bundesland zu Bundesland, doch am 24. Dezember gibt es eine bundeseinheitliche Regelung: Supermärkte haben an Heiligabend generell kürzer offen.

Freitag, 24. Dezember: Supermärkte haben an Heiligabend bis maximal 14 Uhr geöffnet, meist öffnen sie ab 7 Uhr.

Samstag, 25. Dezember: Supermärkte sind geschlossen

Sonntag, 26. Dezember: Supermärkte sind geschlossen

Wichtig: Einzelne Märkte können von der Regel insofern abweichen, als sie kürzer öffnen und schon vor 14 Uhr schließen.

Öffnungszeiten von Rewe und Penny an Weihnachten - über die Feiertage geöffnet?

Diese Öffnungszeiten gelten bei Rewe an Weihnachten:

Freitag, 24. Dezember: Rewe- und Penny-Märkte haben bis maximal 14 Uhr geöffnet.

Samstag, 25. Dezember: Supermärkte sind geschlossen

Sonntag, 26. Dezember: Supermärkte sind geschlossen

Die Öffnungszeiten in einzelnen Märkten können geringfügig abweichen. Auch hier gibt die Penny-Marktsuche und die Rewe-Marktseite genauere Auskunft über die Filiale der Wahl.

Aldi Süd - Öffnungszeiten zu Weihnachten und an den Feiertagen

Freitag, 24. Dezember: In der Regel sind Aldi-Märkte von 7 bis 13.30 oder 14 Uhr geöffnet

Samstag, 25. Dezember: Supermärkte sind geschlossen

Sonntag, 26. Dezember: Supermärkte sind geschlossen

Die Öffnungszeiten in einzelnen Märkten können geringfügig abweichen - die genauen Öffnungszeiten kann man im Filial-Finder überprüfen

Edeka: Öffnungszeiten an Weihnachten und an den Feiertagen

Freitag, 24. Dezember: In der Regel sind Edeka-Märkte von 7 bis 13 oder 14 Uhr geöffnet - Filialleiter*innen können dies selbst festlegen

Samstag, 25. Dezember: Supermärkte sind geschlossen

Sonntag, 26. Dezember: Supermärkte sind geschlossen

Die Öffnungszeiten in einzelnen Märkten können geringfügig abweichen - genaue Infos in der Marktsuche von Edeka.

Kaufland: Öffnungszeiten an Weihnachten und an den Feiertagen

Freitag, 24. Dezember: In der Regel sind Kaufland-Märkte von 6.30 oder 7 Uhr bis 13.30 oder 14 Uhr geöffnet

Samstag, 25. Dezember: Supermärkte sind geschlossen

Sonntag, 26. Dezember: Supermärkte sind geschlossen

In einzelnen Supermärkten der Kette können die Öffnungszeiten abweichen - nachzulesen auf der Website der Kaufland-Standorte.

Lidl: Öffnungszeiten an Weihnachten und an den Feiertagen

Freitag, 24. Dezember: In der Regel sind Lidl-Märkte von 7 Uhr bis 13.30 oder 14 Uhr geöffnet

Samstag, 25. Dezember: Supermärkte sind geschlossen

Sonntag, 26. Dezember: Supermärkte sind geschlossen

In einzelnen Supermärkten der Kette können die Öffnungszeiten abweichen - hier überprüfen mit der Lidl-Filialsuche.

Netto: Öffnungszeiten an Weihnachten und an den Feiertagen

Freitag, 24. Dezember: In der Regel sind Netto-Märkte von 6.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet

Samstag, 25. Dezember: Supermärkte sind geschlossen

Sonntag, 26. Dezember: Supermärkte sind geschlossen

In einzelnen Supermärkten der Kette können die Öffnungszeiten abweichen .

Öffnungszeiten von Apotheken und Drogerien

Auch für Drogerin gelten an Heiligabend die Richtlinien 6.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Drogerieketten wie Müller, Rossmann oder DMhaben an Heiligabend in der Regel von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet, können jedoch auch lokal abweichen. Informieren Sie sich daher über "DM-Märkte in Ihrer Nähe" und die Rossmann Drogerie-Suche.

Apotheken sind zwar auch an die Richtzeiten gebunden, wer Heiligabend einen Notfall hat, findet auch in seiner Umgebung einen Apotheken-Notdienst. Dieser hat 24 Stunden geöffnet und kann über den Apotheken-Notdienst-Finder der Apotheken Umschau gefunden werden.

Öffnungszeiten an Heiligabend - geöffnet trotz Corona?

Derzeit gibt es keine Informationen über Schließungen oder Einschränkungen der Öffnungszeiten aufgrund von Corona. Geschäfte können also unter den gegenwärtig geltenden 2G-Regelungen (für Geschäfte des nicht-täglichen Bedarfs) und ohne Einschränkungen außer der Maskenpflicht wie üblich an Heiligabend öffnen.