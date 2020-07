Das Sortiment von ALDI Süd und ALDI Nord wird bald um ein praktisches Produkt erweitert: Die Tragetaschen kommen zurück. Ein Vorteil sind dabei die längeren Henkel der Tasche, die somit auch als Rucksack verwendet werden kann.

Bereits im April 2020 waren die Tragetaschen erhältlich und innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. In wenigen Tagen kehren sie ins Sortiment zurück - sowohl bei ALDI Süd, als auch bei ALDI Nord sollen die Taschen in verschiedenen Farbvariationen, ab Donnerstag (23. Juli 2020), wieder erhältlich sein.

Umweltfreundlich und günstig: Das kann die Aldi-Tasche

Ein Vorteil der Tasche sind die langen Henkel: Die Tasche kann somit auch als Rucksack verwendet werden und ist damit flexibel einsetzbar. Von der Idee profitieren vor allem Kunden, die gerne mit dem Fahrrad einkaufen: "Die Einkaufstasche für den Rücken bringt die Menschen zum Einkaufen aufs Fahrrad - das kommt der Gesundheit und der Umwelt zugute", sagt Cornelius Voss, Gründer von OGATA, gegenüber ALDI Süd.

Die Umweltfreundlichkeit der Tasche hat einen hohen Wert für die Entwickler. So ist die Tragetasche aus einem umweltfreundlichen Kunststoff hergestellt, der recyclebar ist. Damit soll das Transportieren der Einkäufe nachhaltiger werden.

OGATA hatte sich im vergangenen Jahr für das Förderprogramm der "TechFounders" beworben und war schließlich einer der drei Sieger. ALDI selbst hat Start-Ups dazu motiviert, an dem Förderprogramm teilzunehmen und arbeitet nun mit OGATA zusammen. In die Tasche setzen die Erfinder große Hoffnungen, die neben ihrer Umweltfreundlichkeit auch durch ihr "möglichst zeitloses und attraktives Design" überzeugen soll, wie es in dem Blog von ALDI heißt.

Rückkehr ins Sortiment - Tragetasche demnächst wieder erhältlich

Ab kommender Woche kehren die Tragetaschen zurück in die ALDI-Regale. Der "CycleJohn", wie das Produkt genannt wird, wird in drei Farbvarianten angeboten und für 0,76 Euro bei ALDI Nord, sowie für 0,79 Euro bei ALDI Süd erhältlich sein.

