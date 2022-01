Änderung bei Aldi, Lidl, Rewe und Edeka: Pfandsystem seit 1. Januar 2022 geändert

Im Supermarkt hat sich mit Beginn des Jahres 2022 einiges geändert: Unter anderem wurde das Pfandsystem überarbeitet. Bisher war der Inhalt ausschlaggebend. Jetzt soll die Verpackung bestimmen, ob Pfand anfällt. Noch eine Änderung ist das Verbot für leichte Plastiktüten.

Entscheidende Veränderung 2022 in Supermarkt und Discounter: Dünne Plastiktüten sind verboten

Der Plastikmüll durch das Einkaufen soll reduziert werden. Daher gilt seit 1.Januar 2022 das Verbot für leichte Plastiktragetaschen. Geschäfte dürfen keine leichten Kunststofftüten mehr an ihre Kund*innen ausgeben.

Ein Verstoß gegen das Verbot wird als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldern geahndet. Als "dünne Plastiktüte" gelten Tragetaschen mit einer Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometern.

Es gibt aber auch Ausnahmen: Plastiktüten in der Obst- und Gemüseabteilung sind von dieser Regelung ausgenommen.

Neues Pfandsystem ab 2022: So funktioniert die Pfandpflicht bei Aldi, Lidl, Rewe, Edeka & Co

Seit 2003 gibt es in Deutschland eine Pfandpflicht für Einwegverpackungen bestimmter Getränke. Dazu gehören Wasser, Erfrischungsgetränke mit Kohlensäure und ohne Kohlensäure, Biere und Biermischgetränke. Seit dem Jahr 2006 sind alle Einzelhändler auch zur Rücknahme von PET-Flaschen anderer Endvertreiber verpflichtet. 15 Jahre nach der Einführung des Plastik-Pfandsystems gibt es eine grundlegende Änderung.

Flaschenpfand wirkt sich beim Kauf durch einen kleinen Aufschlag an der Kasse aus. Kunden zahlen für ein Getränk mehr Geld, das sie bei der Rückgabe der Verpackung wiedererstattet bekommen. Je nach Art der Verpackung beläuft sich der Betrag auf acht bis 25 Cent. Doch nicht auf jedes Getränk wird Pfand erhoben. Wie wird also entschieden, bei welche Flaschen, Dosen und Verpackungen eine Pfandpflicht gilt und bei welchen nicht?

Was viele nicht wissen: Bisher entschied der Packungsinhalt, ob auf ein Produkt Pfand anfällt oder nicht. Dieses System soll jetzt im Grundsatz geändert werden. Die Bundesregierung will die Pfandpflicht auf Getränkeflaschen aus Kunststoff ausweiten und somit das Verpackungsmaterial ausschlaggebend dafür machen, ob für ein Getränk Pfand gezahlt werden muss. Bisher fielen Wasser, Erfrischungsgetränke mit Kohlensäure und ohne Kohlensäure, Biere und Biermischgetränke unter die Pfandpflicht. Seit 1. Januar 2022 sind Milch-, viele Frucht- und Gemüsesäfte hinzugekommen. Auch Nischenprodukte wie Apfelwein, Cider oder Energydrinks sind nicht mehr - wie bisher - pfandfrei. Von der neuen Regelung sind sowohl Supermärkte wie Aldi, Lidl, Rewe und Co. betroffen als auch Großhändler wie Coca-Cola. Die Pfandhöhe liegt bei 25 Cent. Dadurch sollen Kunden in solchen Fällen gezielter auf Mehrwegflaschen im Glas setzen.

Pfandrückgabe von Milchprodukten soll kommen - auch Ausspülpflicht von Milchkartons?

Die Pfandrückgabe von Milchprodukten gestaltet sich schwieriger als auf den ersten Blick angenommen. Denn Produkte wie beispielsweise "Müller-Milch" bringen auch Hygienerisiken mit sich: Keime, Schimmel und übler Gestank am Pfandautomaten könnten entstehen, sobald die Produkte längere Zeit geöffnet und ungekühlt im Pfandbehälter lagern.

Möglicherweise könnte man Kunden dazu auffordern, die Getränkeverpackungen vor der Rückgabe mit Leitungswasser auszuspülen.

Die Pfand-Reform für Milchprodukte stößt in der Industrie auf allerlei Kritik: "Plastikflaschen für Milch gehören in den Gelben Sack und nicht in die Rücknahmeautomaten", betont auch Eckhard Heuser, Hauptgeschäftsführer im Milchindustrie-Verband im Gespräch mit der Lebensmittel Zeitung.

Abfallvermeidung in Deutschland: Bundesregierung plant weitere Schritte bis 2030

Ziel der Bundesregierung ist es, die Abfallvermeidung bis 2030 weiter anzukurbeln. Dazu sollen schrittweise weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Ab 2023 sollen Caterer, Lieferdienste und Restaurants dazu verpflichtet werden, auch Mehrwegbehälter als Alternative zu Einwegbehältern für Essen und Getränke zum Mitnehmen und Bestellen anzubieten. Diese Änderung soll EU-weit in Kraft treten.

sollen Caterer, Lieferdienste und Restaurants dazu verpflichtet werden, auch Mehrwegbehälter als Alternative zu Einwegbehältern für Essen und Getränke zum Mitnehmen und Bestellen anzubieten. Diese Änderung soll EU-weit in Kraft treten. Ab 2025 müssen PET-Einweg-Getränkeflaschen mindestens 25 Prozent Recycling-Plastik enthalten.

müssen PET-Einweg-Getränkeflaschen mindestens 25 Prozent Recycling-Plastik enthalten. Ab 2030 wird diese Quote auf mindestens 30 Prozent für sämtliche Getränkeflaschen aus Einweg-Kunststoff erhöht.

Nach einer Auswertung des Naturschutzbunds Deutschland e.V. (NABU) aus dem Jahr 2017 machen Teller, Schalen, Snackboxen und andere für To-Go-Speisen über ein Drittel der Kunststoffabfälle in Deutschland aus. Auch deshalb plädieren viele Umweltschützer auf Mehrwegverpackungen in Einzelhandel und Gastronomie.

Die wichtigsten Änderungen 2022 im Überblick

