Eine große Änderung im Pfandsystem in Deutschland gab es zuletzt 2022. Die Pfandpflicht wurde dabei auf deutlich mehr Getränke ausgeweitet, die in Einwegflaschen oder -dosen verkauft werden. Doch damit ist es nicht getan, schon bald steht die nächste Neuerung beim Pfand an.

Viele Jahre musste man nur auf Mineralwasser, Bier oder Softdrinks in Plastikflaschen und Dosen Pfand zahlen. Inzwischen werden die 25 Cent auch auf Wein, Sekt, alkoholische Getränke und Fruchtsäfte angerechnet. Ab dem 1. Januar 2024 gilt das auch für Milchprodukte.

Pfand auch für Milchprodukte ab 2024 - welche Getränke sind betroffen?

Wie die Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG) erklärt, sind davon Milch, Milchmischgetränke und "sonstige trinkbare Milcherzeugnisse, insbesondere Joghurt und Kefir" betroffen. Werden die Milchprodukte in Einwegplastikflaschen verkauft, kosten sie dann 25 Cent mehr. Das wäre bei trinkfertigem Kakao und Kaffee, etwa von Müller-Milch, Starbucks oder Nescafé, der Fall. Laut Verpackungsgesetz werden die betroffenen Getränke in das Rücknahme- und Pfandsystem der DPG aufgenommen.

Wie genau das Pfand für Milchprodukte umgesetzt wird, ist allerdings noch nicht klar. Der Plan ist bereits auf viel Kritik gestoßen. "Plastikflaschen für Milch gehören in den Gelben Sack und nicht in die Rücknahmeautomaten", sagte Eckhard Heuser, Geschäftsführer im Milchindustrie-Verband im Gespräch mit der Lebensmittel Zeitung.

Der Deutsche Handelsverband weist ebenfalls auf das Hygienerisiko hin. Viele Pfandautomaten würden direkt am Eingang stehen, durch die Restflüssigkeit könnten Automaten und Behälter in den Automaten verunreinigt werden, sagte eine Sprecherin des Verbands. Die Getränkeflaschen könnten schnell zum Nährboden für Keime, Schimmel und üblen Geruch werden.

Mehr Pfand, weniger Abfall: Das plant die Bundesregierung bis 2030

Wieso wird das Pfandsystem überhaupt erweitert? Die Bundesregierung will damit den Plastikmüll verringern. Ziel ist es, dass es keine PET-Flaschen und Dosen mehr ohne Pfand gibt. Im nächsten Schritt soll das Recycling von Plastik vorangetrieben werden: Ab 2025 müssen Einwegflaschen aus mindestens 25 Prozent recyceltem Plastik bestehen, ab 2030 wird der Anteil auf mindestens 30 Prozent erhöht.

Die Verbraucherzentralen weisen zudem auf die Rechte der Kunden hin, wenn es um die Rückgabe von Pfandflaschen geht. So ist ein kaputter Pfandautomat kein Grund für die Märkte, das Pfand nicht anzunehmen. Auch wenn der Automat nur bei bestimmten Flaschen streikt, zum Beispiel weil sie plattgedrückt sind und das Pfandsymbol nicht mehr ausgelesen werden kann, darf die Annahme nicht verweigert werden. Ist ein Pfandsymbol zu erkennen, müsse das Personal die Flasche von Hand annehmen und den Pfandbetrag erstatten, so Vanessa Schifano von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Anders ist es bei Mehrwegplastik: Ist die Flasche kaputt, kann sie nicht wiederbefüllt werden - der Händler muss sie also nicht zurücknehmen. Fehlt lediglich das Etikett, macht das nichts aus. Mehrwegflaschen sind nicht über ein Pfandsymbol gekennzeichnet, sonder vielmehr durch ihre Form und häufig einem Verweis direkt auf der Flasche.

Supermarkt nimmt Pfandflasche nicht an: Diese Rechte haben Verbraucher

Schifano stellt dennoch klar: Die Märkte müssen nicht jede Pfandflasche annehmen, sondern nur die Art und Form, die sie auch selbst vertreiben. Wenn ein Händler ausschließlich Getränke in Mehrwegflaschen verkauft, muss er keine Einwegplastikflaschen annehmen. Wer nur Einwegplastikflaschen vertreibt, muss keine Mehrwegflaschen oder Dosen annehmen, dafür aber jede Art von PET-Flasche. Besonders große Händler sind dabei aber kulant und nehmen oft Pfandflaschen an, die sie nicht selbst verkaufen.

Eine Ausnahme gibt es ebenfalls: "Läden mit einer Verkaufsfläche unter 200 Quadratmetern, wie etwa Kioske oder kleinere Tankstellen, müssen nur Leergut solcher Marken und Materialien zurücknehmen, die sie selbst im Sortiment führen", so Schifano. Auch gut zu wissen: Der Pfandbon muss nicht sofort eingelöst werden, er ist drei Jahre gültig.

In den kommenden Jahren können noch weitere Änderungen beim Pfand auf uns zukommen. Die EU plant eine Pfand-Revolution, die vor allem die Brauereien hart treffen würde.