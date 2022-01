Änderungen beim Einkaufen: Aldi plant 5D-Standard

plant Neue Regel soll bis Ende 2022 durchgeführt sein

durchgeführt sein Wofür steht 5D bei Aldi - und was ändert sich für Kunden?

- und was ändert sich für Kunden? Andere Supermärkte und Discounter wie Rewe und Penny ziehen nach, Neuerung auch bei Edeka

Nachhaltigkeit und Tierwohl spielen für Verbraucher*innen eine immer größere Rolle. Deshalb planen Aldi Süd und Aldi Nord bis Ende 2022 eine große Produktänderung. Alle Schweinefleischprodukte sollen dann dem sogenannten 5D-Standard entsprechen, wie Aldi via Twitter mitteilte. Bislang galt bei dem Discounter "nur" 4D. Auch Rewe und Penny wollen sich hier verbessern - und im Laufe des Jahres ebenfalls auf "5D" umstellen. Doch was bedeutet das konkret?

Neuerung bei Aldi: Ab jetzt gilt nur noch "5D"

Die Änderung dürfte Kundinnen und Kunden erfreuen. Die Umstellung von "4D" auf "5D" bedeutet nämlich, dass Schweinefleischprodukte bei Aldi bis Ende 2022 komplett aus Deutschland stammen. 5D steht nämlich als Akronym für Tiere, die in Deutschland geboren, aufgezogen, gemästet, geschlachtet und verarbeitet werden. Alle fünf Schritte der sogenannten Wertschöpfungskette werden also hierzulande stattfinden, zumindest beim Schweinefleisch.

Beim bislang bestehenden "4D-Standard" kommen die Tiere aus dem Ausland. Dort ist Schweinefleisch zwar billiger, die längeren Transportwege gehen jedoch zulasten der Umwelt und des Tierwohls. "Mit unserer Zusage zu 5D schließen wir eine Lücke und bekennen uns einmal mehr zur deutschen Landwirtschaft", erläutert Tobias Heinbockel, Managing Director Category Management, bei Aldi Nord gegenüber der "Lebensmittel Zeitung". Damit solle auch ein Zeichen für mehr Tierwohl gesetzt werden. Durch die frühe Ankündigung der Änderung will Aldi allen Beteiligten der Wertschöpfungskette genügend Vorlauf lassen. Mehr zu 5D kannst du hier lesen.

Durch die Umstellung auf 5D soll sich auch die Schweinehaltung in Deutschland für Landwirte wieder lohnen - der Preis für Schweinefleisch somit steigen. Bedeutet das auch, dass Schweinefleisch bei Aldi & Co. im kommenden Jahr teurer wird? Antwort: Es ist zumindest davon auszugehen, schließlich steigen für Aldi & Co. auch der Einkaufspreis. Aldi vermeidet zu dieser Frage eine klare Aussage. Auf eine Kundenanfrage bei Facebook reagierte das Social Media Team von Aldi Süd so: "[...] auch wenn wir noch nicht genau einschätzen können, wie sich die Preise entwickeln werden, bleiben wir uns dem Anspruch treu, weiterhin bestmögliche Qualität zum möglichst niedrigen ALDI Preis anzubieten [...].

5D im Supermarkt: Rewe und Penny ziehen nach

Rewe und Penny tun es Aldi gleich und stellen ebenfalls auf "5D" um - und das schon bis zum Sommer 2022, wenn auch nicht zu 100 Prozent. Dann sollen laut Angaben der Rewe Group aber immerhin 95 Prozent der Schweinefleischprodukte aus Deutschland stammen.

Rewe erhofft sich durch den Schritt, laut Medienberichten, dass sich auch die Konkurrenz zu "5D" bekennt und Tierwohl einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Eine weitere Änderung, die auf Verbraucher*innen zukommt, wird sein, dass bei Aldi und Penny die Haltungsstufen 1 und 2 bei Frischfleisch aus dem Sortiment fliegen. Stufe 1 steht für Stallhaltung (Stufe rot), diese erfüllt gerade mal die gesetzlichen Mindestanforderungen, wonach etwa ein Schwein eine Fläche von 0,75 m² im Stall zur Verfügung hat. Stufe 2 (blau) steht für Stallhaltung Plus. Hier haben die Tiere mindestens 10 Prozent mehr Platz im Stall, als gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt auch noch die Haltungsstufen 3 (orange) und 4 (grün). Bei Stufe 3 haben die Tiere auch Zugang zu "Außenklima". Das bedeutet aber lediglich, dass Frischluft durch zum Beispiel ein Fenster zugeführt wird - und nicht, dass die Tiere draußen herumlaufen können. Das gibt es nur bei Stufe 4, wo den Tieren tatsächlich Auslauf im Freien ermöglicht wird und im Stall noch mehr Platz ist.

Hier schloss sich auch die Supermarktkette Edeka an: Kurzfristig will der Markt ebenfalls auf Haltungsstufe 1 und langfristig auf Haltungsstufe 2 verzichten.

Überblick über die Änderungen 2022:

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegenzulassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Sina Schuldt/dpa (Symbolfoto)