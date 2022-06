Das Verschicken von Paketen per Post wird für einen Teil der Sendungen am 1. Juli 2022 teurer. Für Privatkunden steigt der Preis des 2-Kilogramm-Pakets, dessen Marke nur online erhältlich ist, auf 5.49 Euro und kostet damit demnächst 50 Cent mehr als bisher, wie die Deutsche Post DHL am Montag (13. Juni) mitteilte. Auch Packsets und Pluspäckchen würden aufgrund der gestiegenen Papierkosten teurer, hieß es. Hingegen sinkt der Filialpreis beim 5-Kilogramm-Paket von 7.49 Euro auf 6.99 Euro. Der Online-Rabatt beim Kauf von Paketmarken im Internet entfällt künftig.

Als Grund nannte die Firma auch die gestiegenen Transport-, Zustell- und Lohnkosten, die Preiserhöhungen im nationalen und grenzüberschreitenden Paketversand unumgänglich machten. Auch international dreht das Unternehmen an der Preisschraube – allerdings seien davon ausschließlich Pakete mit dem Ziel USA betroffen, teilte die Post mit. Bei Sendungen ins Ausland bleibe es zudem bei einem preislichen Unterschied von online und in Filialen gekauften Paketmarken.

Noch mehr Teuerungen: Pakete und Päckchen ab 1. Juli teurer

Für Geschäftskunden, zum Beispiel Online-Händler, hatte die Deutsche Post DHL bereits zum Jahreswechsel ihre Paketpreise erhöht.

