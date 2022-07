Änderungen im August : Das wird in diesem Monat anders

Online-Gründung von GmbHs und UGs (haftungsbeschränkt) wird möglich

Im August ist der Bundestag zwar noch in der Sommerpause - trotzdem gibt es auch in diesem Monat wieder einige gesetzliche Neuerungen und Änderungen für Deutschlands Bürger*innen. Was sich konkret ändert, siehst du hier im Überblick.

9-Euro-Ticket läuft aus: Wie geht es weiter?

Im Juni, Juli und August dieses Jahres konnten Bürger*innen für 9 Euro pro Monat mit dem ÖPNV durch ganz Deutschland fahren. Das 9-Euro-Ticket hat es möglich gemacht. Das bundesweit im Nahverkehr gültige Ticket ist eine der Maßnahmen aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung und sollte dabei helfen, die Kosten für Mobilität in Zeiten explodierender Preise vorübergehend gering halten.

Am 31. August läuft die vom Bund mit rund 2,5 Milliarden Euro bezuschusste Aktion aus. An diesem Tag kann letztmalig mit dem 9-Euro-Ticket gefahren werden. Ob es ein Nachfolge-Angebot zu ähnlichen Konditionen geben wird, ist derzeit noch offen. Branchenvertreter*innen und Politik diskutieren über mögliche Fortsetzungen und Alternativen zu dem günstigen Nahverkehrsticket.

So gab es bereits den Vorschlag für ein 365-Euro-Jahresticket und einen 69-Euro-Monatsfahrschein. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat gegenüber der dpa angekündigt, dass er mit einem Nachfolge-Angebot ab Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres rechnet.

Neues Gesetz für automatischen Medikamenten-Austausch in der Apotheke

Patient*innen, denen Biopharmazeutika verschrieben wurden, sollen künftig in der Apotheke automatisch Substitute, also Nachahmungen der Original-Präparate, erhalten können. Diese sogenannten "Biosimilars" sind günstiger, sollen aber ebenso wirksam wie das Original-Medikament sein.

Geregelt ist diese Neuerung im "Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung", das schon 2019 beschlossen wurde - jetzt allerdings erst verbindlich in Kraft tritt.

Auswirkungen hat die Neuregelung unter anderem auf Patient*innen mit Morbus Crohn, Arthritis oder Krebs. Sie erhalten oftmals Biopharmazeutika, also biotechnologisch erzeugte Medikamente auf der Basis von Organismen wie Bakterien. Wenn das Gesetz ab dem 19. August gilt, erhalten sie - sofern verfügbar - in der Apotheke automatisch ein günstigeres Nachahmer-Produkt, auch wenn Arzt oder Ärztin das "Original" verschrieben haben.

Recht auf transparente Arbeitsbedingungen

Gleich zum Beginn des Monats, zum 1. August 2022, tritt eine neue EU-Richtlinie in Kraft, die die Rechte von Arbeitnehmer*innen stärkt. In der Richtlinie über transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen ist festgeschrieben, welchen Informations- und Dokumentationspflichten der Arbeitgeber nachkommen muss.

Werden Arbeitnehmer*innen neu eingestellt, müssen ihnen künftig bis zum Arbeitsantritt die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich ausgehändigt werden. Dazu gehören unter anderem die Dauer der Probezeit, die Hohe des Arbeitsentgeltes, Regelungen zur Vergütung von Überstunden, die vereinbarte Arbeitszeit und Vereinbarungen bezüglich der Ruhepausen.

Mit dem sogenannten "Nachweisgesetz" müssen fortan deutlich mehr Vertragsbedingungen schriftlich festgehalten werden als das früher der Fall war. Die Gesetzesänderung gilt jedoch nicht für bestehende Verträge, sondern nur für Neuabschlüsse ab dem 1. August 2022.

Online-Gründung von GmbHs und UGs wird möglich

Ebenfalls gleich zum 1. August tritt das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie in Kraft. Es stellt die Weichen dafür, dass bestimmte Unternehmensformen künftig online gegründet werden können.

Wer eine GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) oder Unternehmergesellschaft, kurz "UG" (haftungsbeschränkt), gründen will, muss fortan nicht mehr unbedingt persönlich beim Notar erscheinen. Ein Online-Meeting reicht stattdessen aus.

