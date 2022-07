Deutschland vor 1 Stunde

Änderungen im August

9-Euro-Ticket, günstigere Medikamente, Arbeitsrecht: Die wichtigsten Änderungen im August 2022

Im August 2022 treten einige neue Gesetze in Kraft, die sich auf das Leben der Menschen in Deutschland auswirken. Vom 9-Euro-Ticket über eine neue Richtlinie zu transparenten Arbeitsbedingungen bis zu günstigeren Medikamenten in der Apotheke - hier findest du alles Wichtige auf einen Blick.