Die Corona-Pandemie schränkt den Einzelhandel und damit auch den Konsum stark ein. Medienberichten zufolge horten deutsche Bürger Rekordsummen auf ihren Konten. Von Januar 2020 bis Januar 2021 sind die Bankeinlagen privater Haushalte um182 Milliarden auf 1,73 Billionen Euro gestiegen. Die Folge ist eine wirtschaftliche Krise, die einigen Einzelhändlern die Existenz kostet. Um die Rezession zu bremsen und die Wirtschaft wieder anzukurbeln, plant der Handelsverband Deutschland (HDE) einen Einkaufsgutschein für jeden Bürger.

Wirtschaftskrise in Deutschland: 500-Euro-Gutschein soll Konsum wieder stärken

Inzwischen hat sich in Deutschland ein regelrechter Konsumstau gebildet. Das ifo-Institut geht in seiner aktuellen Konjunkturprognose von einem "Überschussersparnis" in Höhe von 100 Milliarden Euro aus. Der Spar-Trend dürfte auch noch bis Mitte des Jahres weitergehen.

Ein Abklingen der Corona-Krise soll dann wieder zu einem Konsumboom führen. Doch wird nach der Pandemie wirklich genug Geld ausgegeben, um die Wirtschaft wieder voranzubringen? Das ifo-Institut rechnet definitiv mit einem Anstieg der Geldausgaben. Um den Stein allerdings wirklich ins Rollen zu bringen, plant der HDE einen Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro, der jedem Bürger zustehen soll.

Der Betrag soll einen Anreiz setzen, wieder Geld auszugeben. "Ein zusätzliches Einkommen von 500 Euro je Einwohner würde einen Nachfrageimpuls von bis zu 40 Milliarden Euro bedeuten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Genth dem Handelsblatt. Die Ausgabe der Konsumgutscheine würde laut Genth erst Sinn ergeben, wenn die Pandemie wieder besser unter Kontrolle ist und die Menschen wieder Lust auf einen entspannten Einkaufsbummel hätten. Bürger und Unternehmen bräuchten dann ein „schnelles und klares Aufbruchssignal“ für die Zeit nach der Krise.

Konsumgutschein für jeden Bürger: Idee kommt aus Amerika

Die Idee für den Einkaufsgutschein kommt aus den Vereinigten Staaten. Dort verteilte die Regierung Gratis-Schecks in Höhe von 1.400 Dollar an alle Amerikaner mit einem Jahreseinkommen von 80.000 Dollar. So versuchte man den Konsum, die stärkste Säule der amerikanischen Wirtschaft, wieder zu stärken.

Das zusätzliche Einkommen dürfe nicht mit anderen Transfers verrechnet werden, so Genth. Dem Handelsverbands-Geschäftsführer zufolge könnten Arbeitnehmer das Geld über die Lohnabrechnung erhalten, über die Anzahl der Kinderfreibeträge könne man auch die Minderjährigen erfassen. Rentner könnten ihre Auszahlung über die Rentenkasse empfangen, Transferempfänger über die Arbeitsämter. Freiberufler, Selbstständige und andere Unternehmer könnten ein Antrags- und Auszahlungsverfahren nutzen, wie es für die Soforthilfe an Soloselbstständige entwickelt wurde.

Eine Überprüfung auf Bedürftigkeit lehnt Genth ab. Es ginge darum ein "großes und deutliches Signal für einen Neubeginn" nach der Krise zu setzen. "Unschärfen" müssten dabei in Kauf genommen werden.

Auch wenn die Corona-Pandemie wirtschaftlich eine Katastrophe ist, gibt es wenig Unternehmen, die von der Krise profitiert haben. Hier finden Sie einen Überblick der stillen Gewinner der Pandemie.

